Як підготувати котел до зими, щоб він працював ефективно: важливі поради

Підготувати котел до зими потрібно обов'язково, бо це не тільки забезпечить кращу роботу агрегату, а ще й дозволить зекономити вам гроші. Його потрібно регулярно чистити, бо інакше він буде брати більше газу і віддавати мало тепла.

Як підготувати котел до зими своїми руками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео ГазПравди в YouTube.

Чому потрібно регулярно перевіряти та чистити котел

Не секрет, що через ворожі обстріли нас може чекати важка зима. І хороший газовий котел - хороший варіант незалежності від енергоносіїв.

Особливо, якщо у вас вдома стоїть "олдскульний" одноконтурний котел, якому не потрібно підключення до розетки. Та навіть такий прилад не працює вічно і вимагає регулярного обслуговування.

Дуже засмічений котел загрожує вашому здоров'ю. А ще він спалює більше газу, але віддає набагато менше тепла, тому навіть при підвищенні температури у квартирі може бути прохолодно.

Фахівці рекомендують перевіряти его регулярно та чистити - перед кожним опалювальним сезоном. Комплексну чистку потрібно робити раз на 3-5 років. Дещо можна почистити самостійно, а дещо - варто довірити тільки фахівцям.

Як почистити котел самостійно

Самостійно можна почистити датчики, що знаходяться зовні приладу. Можна взяти стару зубну щітку та прибрати павутиння, пил та бруд. Якщо під час огляду ви помітите сажу, то це вже вказує на некоректну роботу котла. Вам потрібно звернути увагу на роботу димоходу.

Також можна почистити зубною щіткою сіточку запальника. Для цього також не потрібно розбирати увесь котел. І після таких процедур котел буде працювати ефективніше та безпечніше. При цьому вогник має бути обов'язково блакитного кольору. Обов'язково перевірте тягу.

Якщо є проблеми з тягою, вогник іншого кольору або часто гасне, то обов'язково зверніться до фахівців. Послуги газівників у такому випадку можуть обійтися від кількасот гривень до тисяч, залежить від типу котла та обсягу робіт.

Розбирати самостійно котел не варто, бо за це можна отримати штраф за несанкціоноване втручання у роботу газових приборів.

Пам'ятайте, що газовики перед початком робіт мають перевірити роботу димаря, вентиляції та документів на котел. Якщо у вас по документах один котел, а ви свого часу замінили його на інший, це так само кваліфікують як несанкціоноване втручання у роботу газових приладів. Аналогічна ситуація з несправною вентиляцією.