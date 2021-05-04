Три главные ошибки при жарке шашлыка: никогда так не делайте!

Первое и самое главное правило для шашлыка-это выбрать хорошее мясо и на этом не экономить. Выбирайте для него ошеек. Это часть мяса в меру жирная и не сухая.

Второе правило - не жалейте лука на блюдо. Если вам кажется, что 300 граммов лука для одного килограмма мяса - это много, то это совсем не так. И еще один секрет, для шашлыка очень важен сок лука, а не нарезание его на кольца. Перемешайте мясо с луковым пюре, посолите и поперчите, не добавляйте уксус, он убьет вкус мяса!

Третье правило - не нарезайте куски мяса разной величины. Дело в том, что кускам разного размера требуется разное время приготовления. Рекомендуется нарезать мясо на куски по 3,5–4 см. Если они будут меньше, то мясо получится сухим, а если больше, то плохо прожарится в середине.

Четвертое правило - никогда не жарьте шашлык на сосновых досках. При горении сосновые доски выделяют канцерогены, а это опасно для здоровья. И второе-древесина хвойных пород очень быстро прогорает. И к концу жарки у вас в мангале останется пепел, который не даст нормального жара.

Пятое правило - не оставляйте куски лука на шампуре, это касается и других овощей. Такова природа лука, что он начинает гореть быстрее, чем мясо. Поэтому мясо у вас будет еще сырым, а лук уже сгорит, придав мясу горький вкус.