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Три головні помилки при смаженні шашлику: ніколи так не робіть!

Автор: Людмила Жукова

На якість шашлику можуть вплинути різні фактори. Але є три основних правила, порушивши які, ви зіпсуєте довгоочікуване блюдо.

Нижче в нашому матеріалі читайте, що не потрібно робити при смаженні м'яса.

Перше і найголовніше правило для шашлику - це вибрати гарне м'ясо і на цьому не економити. Вибирайте для нього ошийок. Це частина м'яса в міру жирна і не суха.

Друге правило - не шкодуйте цибулі на блюдо. Якщо вам здається, що 300 грамів цибулі для одного кілограма м'яса - це багато, то це зовсім не так. І ще один секрет, для шашлику дуже важливий сік цибулі, а не нарізування його на кільця. Перемішайте м'ясо з цибульним пюре, посоліть і поперчіть, не додавайте уксус, він вб'є смак м'яса!

Третє правило - не нарізайте шматки м'яса різної величини. Річ у тому, що шматкам різного розміру буде потрібно різний час приготування. Рекомендується нарізати м'ясо на шматки по 3,5–4 см. Якщо вони будуть менше, то м'ясо вийде сухим, а якщо більше, то погано прожариться в середині.

Четверте правило - ніколи не смажте шашлик на соснових дошках. При горінні соснові дошки виділяють канцерогени, а це небезпечно для здоров'я. І друге-деревина хвойних порід дуже швидко прогорає. І до кінця смаження у вас в мангалі залишиться попіл, який не дасть нормального жару.

П'яте правило - не залишайте шматки цибулі на шампурі, це стосується і інших овочів. Така природа цибулі, що він починає горіти швидше, ніж м'ясо. Тому м'ясо у вас буде ще сирим, а цибуля вже згорить, надавши м'ясу гіркий смак.

Як ми писали раніше, лікар назвав найнебезпечніший маринад для шашлику, він виділяє канцерогени

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