Три гіркі правди про кохання: воно не є всім, що нам потрібно

Головне почуття багато років ідеалізують та вважають розв'язанням усіх проблем, саме вона є кінцевим пунктом у піснях, фільмах та книгах. Але насправді любов є початком, і ідеалізація сильно заважає нам на шляху до щастя.

Кохання дуже важливе у житті кожної людини, але на жаль, вона не є єдиним, що потрібно в житті. А часом буває так, що справжня любов є між людьми, але її недостатньо для добрих стосунків чи щастя.

Чому кохання це не все, що нам потрібно і які є три гіркі правди про це почуття, розповів відомий письменник Марк Менсон у своїй книзі Love is Not Enough.

Кохання не завжди збігається із сумісністю

Якщо ви в когось закохалися, то це не означає, що ваш вибір – гарний партнер для вас на довгий термін. Любов – це емоційний процес, а сумісність – логічний. І необов'язково вони відбуваються одночасно.

Тому можна закохатися в людину, яка не ставиться до вас добре, змушує вас відчувати та думати про себе гірше, ніж ви є, не поважає вас настільки, наскільки ви поважаєте її або у якої настільки невлаштоване життя, що вона може зробити так, щоб і ваше пішло під укіс.

Можна полюбити людину, у якої інші життєві цілі, смаки та амбіції й часом вони не просто відмінні від ваших, а суперечать їм. І її філософські переконання чи світогляд вступають у конфлікт із вашою реальністю.

Парадоксально, але факт – можна закохатися у того, хто витягує з вас життєві сили та позбавляє щастя.

Коли ви зустрічаєтеся і шукаєте партнера, ви повинні керуватися не лише вашим серцем, а й розумом. Звичайно, хочеться знайти того, хто змусить серце тремтіти, а метеликів у животі – співати. Але вам потрібно оцінювати людину за тим, як вона ставиться до інших людей, які у неї амбіції та світогляд. Якщо ви закохаєтеся в людину, яка вам не підходить - на вас чекають важкі часи.

Кохання не розв'язує проблеми

Поки кохання змушує вас почуватися краще з приводу ваших життєвих проблем, вона не вирішує жодну з них.

Як приклад, Марк навів ситуацію зі своєю дівчиною. Стосунки тривали майже 3 роки, і вони були шалено закохані один в одного. Вони жили в різних містах, вони не мали грошей і можливості бачитися часто один з одним.

Вони часто сварилися і постійно нагадували собі, що якщо у них такі сильні почуття, то вони знайдуть спосіб вирішити все, потрібно тільки почекати та подивитися. Кохання змушувало їх відчувати, що вони можуть подолати все.

Але насправді нічого не змінювалося, проблеми не вирішувалися, сварки повторювалися, а аргументи ставали жорсткішими. Часом вони годинами висіли на телефоні й майже нічого не говорили один одному.

"Американські гірки емоцій можуть бути п'янкими, кожна підкорена висота здається більш вражаючою, але, поки у нас не з'явиться стабільного твердого грунту під ногами, приплив емоцій в кінцевому підсумку змиє все", - підкреслює письменник.

Кохання не завжди варте того, щоб жертвувати собою

Однією з важливих характеристик кохання до когось є ваша здатність думати про цю людину, про її потреби більше ніж про свої. Але питання про те, чим ви жертвуєте і чи варто воно того, як правила, ставлять рідко.

У любовних взаєминах нормально для обох іноді жертвувати своїми бажаннями, своїми потребами та своїм часом один заради одного. Ця адекватна і здорова поведінка і саме вона робить стосунки по-справжньому класними.

Але, коли доходить до шкоди власній повазі, почуттю власної гідності, фізичному стану, амбіціям та життєвій меті лише заради того, щоб бути з кимось, кохання стає проблематичним. Любовні взаємини передбачаються як доповнення до нашої індивідуальності, а не загроза їй чи її заміна.

Якщо ми опиняємося в ситуації, коли ми терпимо неповажну чи образливу поведінку, то, по суті, ми робимо таке: ми дозволяємо нашому коханню поглинути нас і звести нас нанівець. Якщо ми не будемо обережні, то залишимося лише як оболонка людини, якою колись були.

Менсон зазначає, що ми часто у романтичних стосунках терпимо поведінку, яку б ніколи не дозволила своїм друзям.

"Єдиний спосіб отримувати повне задоволення від кохання - це знайти в житті щось важливіше, ніж кохання", - вважає письменник.