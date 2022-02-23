UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Есть всего три фактора: Комаровский рассказал, сколько может длиться кашель после болезни

Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский рассказал, сколько может длиться кашель после любого респираторного заболевания. В том числе и после коронавирусной болезни. Он объяснил, что это явление вполне стандартное.

Почему кашель долго не проходит после болезни и какие три фактора на это влияют, Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

По словам врача, кашель после болезни – нормальный процесс, так как таким образом организм старается освободиться от слизи.

Во время болезни происходит поражение слизистой оболочки бронхов, а потом она восстанавливается, активизируется кровообращение и начинает постоянно вырабатываться слизь.

Он отметил, что существует три группы факторов, которые влияют на продолжительность такого кашля.

Первый – особенности организма, на которые невозможно повлиять. Но сами параметры кашля (сухой или мокрый, редкий и частый) – это будет зависеть от параметров окружающей среды.

Второй – длительность кашля зависит от наличия или отсутствия дефицита жидкости в организме.

"Существует правило: реология крови = реологии мокроты, то есть при густой крови будет густая мокрота и наоборот. Поэтому нужно пить достаточно жидкости и следить за тем, чтобы никогда не пересыхало во рту", - пояснил Комаровский.

Третий параметр – влажность воздуха. При нормальной влажности (от 40 до 60%) кашель длительным не будет.

Воздух должен быть не только влажным, но и чистым с содержанием достаточного количества кислорода.

Кроме того, есть взаимосвязь с образом жизни человека – проводит ли он выходные на диване перед телевизором или совершает прогулки в парке и лесу.

Как долго может длиться кашель после болезни

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский назвал пять признаков мигрени и объяснил, как ее лечить.

А также рассказывали о том, что Комаровский назвал тревожные признаки COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор КомаровскийКомаровский