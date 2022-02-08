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Комаровский назвал тревожные признаки COVID-19: суицидальные мысли и неадекватное поведение

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Вторник 08 февраля 2022 22:10
Комаровский назвал тревожные признаки COVID-19: суицидальные мысли и неадекватное поведение Комаровский назвал самые тревожные признаки при COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Евгений Комаровский перечислил тревожные признаки, которые могут возникнуть при коронавирусе. Он объяснил, что при появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Об этом Комаровский рассказал в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

По словам специалиста, самыми тревожными признаками при COVID-19 являются:

Отказ от еды и питья

Неадекватное поведение

Суицидальные мысли

Отсутствие реакции на жаропонижающие препараты

Если у человека присутствуют такие симптомы, то нужно немедленно прекратить самолечение и обратиться к семейному врачу.

Также Комаровский отметил, что при заболевании ребенка к врачу нужно обратиться, если в течение пяти дней состояние не улучшается или в течении двух дней подряд вы говорите: "Сегодня хуже, чем вчера".

Обязательно нужно консультироваться со специалистом, если появляются новые симптомы заболевания, которых ранее не было.

"При COVID-19 пульсоксиметр показывает ниже 93 – обращаетесь к врачу. Если вы не можете есть и пить, если есть суицидальные мысли, если человек ведет себя неадекватно – обращайтесь к врачу. Еще один признак – отсутствие эффекта жаропонижающих препаратов", - подчеркнул медик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минздраве "разнесли" десятки препаратов от простуды и ОРВИ.

А также мы рассказывали о том, что доктор Комаровский назвал самое опасное средство при температуре у детей, которое нельзя использовать.

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