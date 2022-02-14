Доктор Комаровский назвал пять признаков мигрени и объяснил, как ее лечить

Доктор Комаровский рассказал, какие признаки указывают на мигрень. Он объяснил, что у такой головной боли есть свои отличительные признаки.

Об этом Комаровский рассказал в программе " Ранок з Україною ".

По словам специалиста, мигрень - это особый вид головной боли, которая отличается от всех остальных. И при постановке диагноза врачи учитывают пять основных признаков.

Головные боли регулярно повторяются.

Боли в голове носят приступообразный характер, а продолжительность каждого приступа - от 4 до 72 часов.

Боль интенсивная и увеличивается при физических нагрузках, часто бывает односторонняя.

Боль в голове сопровождается повышенной чувствительностью к внешним раздражителям: запахам, громким звукам, яркому свету.

Основной симптом - первичная головная боль (нет никаких причин)

"Для подтверждения мигрени не нужно делать КТ, рентген шейного отдела позвоночника, а также не нужно сдавать анализы. Этот диагноз ставится в кабинете у врача при общении с пациентом", - подчеркнул Комаровский.

Он рассказал, что для лечения мигрени есть несколько вариантов. Обычно лечение начинают с нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофен). Также врач может выписать специальный антимигренозный препарат и расскажет, как правильно его принимать.

Также Комаровский рекомендует при сильной боли не выбирать лекарство в виде таблеток, а только в виде суспензии.

"Когда появляется интенсивная головная боль, очень часто возникает спазм сосудов. Поэтому ибупрофен в таблетках лежит в желудке и не всасывается. Этот препарат нужно использовать в жидкой лекарственной форме", - подчеркнул врач.