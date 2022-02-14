ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доктор Комаровский назвал пять признаков мигрени и объяснил, как ее лечить

Новина українською →
Понедельник 14 февраля 2022 21:55
Доктор Комаровский назвал пять признаков мигрени и объяснил, как ее лечить Комаровский рассказал, чем мигрень отличается от обычной головной боли (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский рассказал, какие признаки указывают на мигрень. Он объяснил, что у такой головной боли есть свои отличительные признаки.

Об этом Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною".

По словам специалиста, мигрень - это особый вид головной боли, которая отличается от всех остальных. И при постановке диагноза врачи учитывают пять основных признаков.

  • Головные боли регулярно повторяются.
  • Боли в голове носят приступообразный характер, а продолжительность каждого приступа - от 4 до 72 часов.
  • Боль интенсивная и увеличивается при физических нагрузках, часто бывает односторонняя.
  • Боль в голове сопровождается повышенной чувствительностью к внешним раздражителям: запахам, громким звукам, яркому свету.
  • Основной симптом - первичная головная боль (нет никаких причин)

"Для подтверждения мигрени не нужно делать КТ, рентген шейного отдела позвоночника, а также не нужно сдавать анализы. Этот диагноз ставится в кабинете у врача при общении с пациентом", - подчеркнул Комаровский.

Он рассказал, что для лечения мигрени есть несколько вариантов. Обычно лечение начинают с нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофен). Также врач может выписать специальный антимигренозный препарат и расскажет, как правильно его принимать.

Также Комаровский рекомендует при сильной боли не выбирать лекарство в виде таблеток, а только в виде суспензии.

"Когда появляется интенсивная головная боль, очень часто возникает спазм сосудов. Поэтому ибупрофен в таблетках лежит в желудке и не всасывается. Этот препарат нужно использовать в жидкой лекарственной форме", - подчеркнул врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал дешевое аптечное средство, которое реально работает.

А также рассказывали о том, что Комаровский назвал два главных признака, которые указывают на Омикрон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский Комаровский мигрень
LITE
От ниточек до отбеленных: с какими бровями ходить в 2022, чтобы оставаться в тренде
От ниточек до отбеленных: с какими бровями ходить в 2022, чтобы оставаться в тренде