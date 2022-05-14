Эти три добавки сделают вашу гречку самой вкусной кашей в мире

Фрукты

Попробуйте добавить в гречневую кашу сладкие фрукты. Самый лучший вариант – бананы, они сладкие, мягкие и в них отсутствует фруктовый сок. С бананами вкус гречки станет ярче и ингредиенты при этом не будут перебивать друг друга.

Еще гречку можно есть с черносливом. А если вы хотите совсем сладкую кашу, то возьмите консервированные фрукты с сиропом - ананасы, манго, ягоды.

Лосось

Возьмите банку консервированного лосося и смешайте его с отварной гречкой. Рыба идеально сочетается с этой крупой. Чтобы сделать блюдо более насыщенным, добавьте немного оливкового масла.

Если вы не хотите делать блюдо жирным, то положите вместо масла кубики соленого огурца. Такая гречневая каша никого не оставит равнодушным.

Мягкий сыр

Звучит немного странного, но мягкий сыр с гречневой кашей создаст практически идеальную пару. Можно добавить сыр фета или адыгейский сыр. Вкусно будет в обоих вариантах. Сыр добавит гречке мягкости и нежности.