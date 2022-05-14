Ці три добавки зроблять вашу гречку найсмачнішою кашею в світі

Фрукти

Спробуйте додати в гречану кашу солодкі фрукти. Найкращий варіант - банани, вони солодкі, м'які й в них відсутній фруктовий сік. З бананами смак гречки стане яскравішим і інгредієнти при цьому не будуть перебивати одне одного.

Ще гречку можна їсти з чорносливом. А якщо ви хочете зовсім солодку кашу, то візьміть консервовані фрукти з сиропом - ананаси, манго, ягоди.

Лосось

Візьміть банку консервованого лосося і змішайте його з відвареною гречкою. Риба ідеально поєднується з цією крупою. Щоб зробити блюдо більш насиченим, додайте трохи оливкової олії.

Якщо ви не хочете робити блюдо жирним, то покладіть замість масла кубики солоного огірка. Така гречана каша нікого не залишить байдужим.

М'який сир

Звучить трохи дивного, але м'який сир з гречаною кашею створить практично ідеальну пару. Можна додати сир фета або адигейський сир. Смачно буде в обох варіантах. Сир додасть гречці м'якості та ніжності.