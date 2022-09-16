UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три черты мужчин, сводящих женщин с ума

Фото: За какие качества женщины любят мужчин (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые черты в мужчинах привлекают женщин так сильно, что устоять перед этими образцами мужества очень сложно.

Об этом пишет Quora.

Если мужчина сможет убедить женщину, что с ним она находится в безопасности, он сможет завоевать ее сердце.

Даже помощь посторонним указывает на то, что перед вами мужчина-защитник. Он всегда уступит место в транспорте или поможет пожилой женщине с сумками.

Он улыбается и поддерживает зрительный контакт в разговоре с вами

Раньше мы писали о 8 способах узнать, действительно ли он любит вас.

Также читайте о 5 типах токсичных мужчин, которых нужно сторониться, как чумы.

Читайте РБК-Украина в Google News
отношения