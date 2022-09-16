Три черты мужчин, сводящих женщин с ума

Если мужчина сможет убедить женщину, что с ним она находится в безопасности, он сможет завоевать ее сердце.

Даже помощь посторонним указывает на то, что перед вами мужчина-защитник. Он всегда уступит место в транспорте или поможет пожилой женщине с сумками.

Он улыбается и поддерживает зрительный контакт в разговоре с вами