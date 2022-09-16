Три риси чоловіків, які зводять жінок з розуму

Якщо чоловік зможе переконати жінку, що з ним вона в безпеці, він зможе завоювати її серце.

Навіть допомога стороннім вказує на те, що перед вами чоловік-захисник. Він завжди поступиться місцем у транспорті чи допоможе літній жінці з сумками.

Він усміхається і підтримує зоровий контакт у розмові з вами