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Три риси чоловіків, які зводять жінок з розуму

Фото: За які риси жінки люблять чоловіків (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі риси в чоловіках приваблюють жінок так сильно, що встояти перед цими зразками мужності дуже складно.

Про це пише Quora.

Якщо чоловік зможе переконати жінку, що з ним вона в безпеці, він зможе завоювати її серце.

Навіть допомога стороннім вказує на те, що перед вами чоловік-захисник. Він завжди поступиться місцем у транспорті чи допоможе літній жінці з сумками.

Він усміхається і підтримує зоровий контакт у розмові з вами

Раніше ми писали про 8 способів дізнатися, чи він справді кохає вас.

Також читайте про 5 типів токсичних чоловіків, яких треба сторонитися, мов чуми.

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