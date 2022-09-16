Три риси чоловіків, які зводять жінок з розуму

Деякі риси в чоловіках приваблюють жінок так сильно, що встояти перед цими зразками мужності дуже складно.
Про це пише Quora.
Якщо чоловік зможе переконати жінку, що з ним вона в безпеці, він зможе завоювати її серце.
Навіть допомога стороннім вказує на те, що перед вами чоловік-захисник. Він завжди поступиться місцем у транспорті чи допоможе літній жінці з сумками.
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