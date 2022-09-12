8 способов узнать, действительно ли он любит вас

Женщины часто мучаются вопросом, действительно ли мужчина влюблен, какие у него намерения. Спрашивать о таком в лоб считается некорректным, поэтому начинается "игра в ромашку".

Как же понять, любит ли он вас, пишут психологи с сайта Quora .

Он внимателен к вашим потребностям и желаниям

Если он вас действительно любит, то прислушивается к вам и отвечает чем-то действительно замечательным. Он готовит для вас любимый ужин, он поддерживает вас, когда вы болеете или у вас плохой день.

Он слушает вас, даже когда вы этого не осознаете, и реагирует на то, что вам нужно и хочет сделать вас счастливой.

Он готов пойти на компромисс, чтобы сделать вас счастливой

Это не значит, что он готов на все, но он может понять, когда что-то для вас действительно важно. Любовь иногда означает компромисс, если это означает сделать другого человека счастливым.

Он пытается пойти вам навстречу и работает с вами над отношениями, чтобы найти сценарий, который сделает вас счастливее.

Он смотрит за пределы вашего прошлого и видит будущее

Мужчина, который искренне любит вас, готов забыть о плохих отношениях, неправильном выборе и ошибках, которые вы могли сделать до него.

Ему не угрожают предыдущие отношения или даже браки - он знает, что это сформировало вас в человека, которым вы являетесь сегодня. Он планирует с вами будущее, несмотря на то, что могло быть в вашем прошлом.

Он принимает вас такой, какая вы есть

Любой мужчина может сказать, что любит женщину, но принимает ли он вас такой женщиной, какой вы есть? Попытаться изменить вас, подогнать под себя - это не любовь!

Вместо того, чтобы пытаться изменить вас, он принимает вас такой, какая вы

есть.

Он настроен на то, что делает вас счастливой

Это может быть любимый ресторан для вечерних свиданий или помощь в семейных вопросах. Любая мелочь, которая может сделать вас счастливой.

Он делает все возможное, чтобы вам было хорошо с ним.

Он принимает ваших детей, вашу семью и ваших друзей в свою жизнь

Человек, который вас искренне любит, принимает эти части вас и делает это частью своей жизни. Это могут быть дети от предыдущего брака или уход за пожилыми родителями.

Он понимает, что у вас есть эти обязательства, но, что более важно, принимает их как часть вас.

Он понимает недостатки вашего характера и принимает их

Независимо от недостатка характера, он находит способ принимать его. Он не отказывается от них, не критикует, а скорее хочет помочь вам преодолеть их (конечно, если вы сами этого желаете).

Он хочет поддержать вас и помочь, даже в ваши самые темные времена

Возможно, вы потеряете работу, серьезные финансовые трудности, потеряете близкого человека или будете иметь проблемы со здоровьем.

Он не убежит и не струсит, а поможет исправить ситуацию вместе с вами, станет ваше опорой.