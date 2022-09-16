Три черты мужчин, сводящих женщин с ума

Некоторые черты в мужчинах привлекают женщин так сильно, что устоять перед этими образцами мужества очень сложно.

Он может вас защитить

Это желание уходит в давние времена, когда мужчины должны были охотиться и приносить пищу женщинам. Когда она видела, что ее мужчина прибыл с диким кабаном, обмотанным на его плечах, она чувствовала себя в безопасности.

Если мужчина сможет убедить женщину, что с ним она находится в безопасности, он сможет завоевать ее сердце.

Даже помощь посторонним указывает на то, что перед вами мужчина-защитник. Он всегда уступит место в транспорте или поможет пожилой женщине с сумками.

Он улыбается и поддерживает зрительный контакт в разговоре с вами

Когда вы улыбаетесь и поддерживаете постоянный зрительный контакт со своей женщиной, у нее создается впечатление, что вы заинтересованы в ней. Улыбающееся лицо обычно привлекает всех, а ее успокаивает.

Однако этот подход эффективен только в том случае, если она также проявила определенный интерес к вам. Вы не можете соблазнить женщину, которая не заинтересована в вас, просто глядя на нее. Скорее всего, вы ее испугаете.

Он может рассмешить вас

Это, пожалуй, самый простой, но эффективный способ завоевать женщину. Многочисленные исследования показали, что женщинам нравится смеяться, и что юмор тесно связан с социальным положением.

Чем больше вы сможете ее рассмешить, тем больше она заинтересуется вами.