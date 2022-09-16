Три черты мужчин, сводящих женщин с ума
Некоторые черты в мужчинах привлекают женщин так сильно, что устоять перед этими образцами мужества очень сложно.
Об этом пишет Quora.
Он может вас защитить
Это желание уходит в давние времена, когда мужчины должны были охотиться и приносить пищу женщинам. Когда она видела, что ее мужчина прибыл с диким кабаном, обмотанным на его плечах, она чувствовала себя в безопасности.
Если мужчина сможет убедить женщину, что с ним она находится в безопасности, он сможет завоевать ее сердце.
Даже помощь посторонним указывает на то, что перед вами мужчина-защитник. Он всегда уступит место в транспорте или поможет пожилой женщине с сумками.
Он улыбается и поддерживает зрительный контакт в разговоре с вами
Когда вы улыбаетесь и поддерживаете постоянный зрительный контакт со своей женщиной, у нее создается впечатление, что вы заинтересованы в ней. Улыбающееся лицо обычно привлекает всех, а ее успокаивает.
Однако этот подход эффективен только в том случае, если она также проявила определенный интерес к вам. Вы не можете соблазнить женщину, которая не заинтересована в вас, просто глядя на нее. Скорее всего, вы ее испугаете.
Он может рассмешить вас
Это, пожалуй, самый простой, но эффективный способ завоевать женщину. Многочисленные исследования показали, что женщинам нравится смеяться, и что юмор тесно связан с социальным положением.
Чем больше вы сможете ее рассмешить, тем больше она заинтересуется вами.
Ваше чувство юмора может проявить ваш интеллект, взгляды на жизнь и то, какой вы человек.
Раньше мы писали о 8 способах узнать, действительно ли он любит вас.
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