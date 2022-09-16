Три риси чоловіків, які зводять жінок з розуму

Деякі риси в чоловіках приваблюють жінок так сильно, що встояти перед цими зразками мужності дуже складно.

Він може вас захистити

Це бажання сягає давніх часів, коли чоловіки мали полювати та приносити їжу жінкам. Коли вона бачила, що її чоловік прибув із диким кабаном, обмотаним на його плечах, вона відчувала себе в безпеці.

Якщо чоловік зможе переконати жінку, що з ним вона в безпеці, він зможе завоювати її серце.

Навіть допомога стороннім вказує на те, що перед вами чоловік-захисник. Він завжди поступиться місцем у транспорті чи допоможе літній жінці з сумками.

Він усміхається і підтримує зоровий контакт у розмові з вами

Коли ви усміхаєтеся і підтримуєте постійний зоровий контакт зі своєю жінкою, у неї складається враження, що ви зацікавлені в ній. Усміхнене обличчя зазвичай приваблює всіх, а її - заспокоює.

Однак цей підхід ефективний лише в тому випадку, якщо вона також проявила певний інтерес до вас. Ви не можете спокусити жінку, яка не зацікавлена ​​в вас, просто дивлячись на неї. Швидше за все, ви її налякаєте.

Він може розсмішити вас

Це, мабуть, найпростіший, але найефективніший спосіб завоювати жінку. Численні дослідження показали, що жінкам подобається сміятися, і що гумор тісно пов’язаний із соціальним становищем.

Чим більше ви зможете її розсмішити, тим більше вона зацікавиться вами.