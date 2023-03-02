Три батьківські суботи березня 2023: коли поминати предків і що не можна робити

Березень 2023 за церковним православним календарем - місяць, повністю присвячений передвеликодньому посту. Цей час треба прожити задля очищення, як тіла, так і душі. Великих свят в березні нема, а от батьківських поминальних субот цілих три.
Що можна і не можна робити в ці дні - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.
У храмах священнослужителі в молитві в цей день просять Бога за померлих батьків і рідних, братів і сестер, за всіх полеглих воїнів і безвинно вбитих - не тільки в далекі часи, але і в нинішні.
У поминальні суботи існують традиції з передаванням записок з іменами покійних рідних і близьких, які зачитуються священнослужителями під час заупокійного богослужіння.
Також віряни приносять в храм їжу для потреб приходу і нужденних, подають милостиню, здійснюють справи милосердя. Приносити можна хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, вино кагор, олію.
За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.
Зазначимо, що Великий піст, який почався з понеділка 27 лютого одразу після Масляної закінчиться на Великдень, тобто 16 квітня.
Раніше ми писали, які церковні свята будуть відзначатися в березні 2023.
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