Ці тривожні дзвіночки вказують на те, що у вашого хлопця проблеми з психікою

В уявленні багатьох, психи - це ті, що розмовляють з собою на вулиці, носяться по вулиці в спідньому, закривають фольгою у вікна, вірять в теорію плоскої Землі або в те, що вакцина від коронавірусу перетворить всіх нас на шимпанзе. Але це занадто вузьке уявлення про людей, що мають певні психічні проблеми.

Буває, що ваш кавалер може виявитися зовсім не тим, ким здається. Про це пише Cosmo .

У нього було багато короткострокових відносин

Тут два варіанти: або він боїться брати на себе відповідальність за інших, або сильно любить самотність, але заради сексу вирішується на короткі романи. У будь-якому випадку у хлопця проблеми з самооцінкою або з навичками вибудовувати комунікацію. Ще гірше, якщо він пам'ятає всіх швидкоплинних колишніх або ж спілкується з ними.

Він занадто позитивний, занадто активний

Саме ті, хто занадто веселий, активний, всіх підбадьорюють, найчастіше схильні до психічних розладів. Адже за усмішкою і удаваним щастям часто ховаються невдоволення собою і життям в цілому. Якщо хлопець навіть в складних ситуаціях не засмучується і не сумує, швидше за все, це ваш випадок.

Він приділяє дуже багато уваги зовнішності

Ті хлопці, що пильно доглядають за собою і навіть стежать за тим, щоб на всіх фото бути як з голочки, теж в зоні ризику. За такою поведінкою ховаються невпевненість в собі, проблеми зі сприйняттям тіла і, можливо, навіть ОКР - обсесивно-компульсивний розлад. Відзначимо, що такий перебір - не норма і для дівчат.

Він дуже любить робити селфі

Це найчастіше ознаки самозакоханості, нарцисизму і егоїзму, які безумовно свідчать про психічні порушення. Причина може бути пов'язана з дитинством, де хлопчика обожнювали, або висока посада, певні фінансові блага. У будь-якому випадку, це не норма.

Він любить гіркі страви і напої

Вчені не так давно з'ясували, що психопати люблять гіркі або незвичайні смакові поєднання. Наприклад, подвійний еспресо, дуже темне пиво, грейпфрути і чи не стовідсотковий чорний шоколад. Так вони підсвідомо підкреслюють свої унікальні грубість і садизм. Правда, при цьому чоловіки і поводяться досить зухвало.

Він веде нічний спосіб життя

Сьогодні багато людей сови, і вважають за краще працювати в темний час доби, якщо дозволяють умови. Але якщо хлопець вночі воліє робити те, що інші вдень (робити покупки, займатися спортом, готувати), це ненормально.

Він ігнорує потреби інших

Він багато говорить про себе і своє життя, при цьому навіть без захоплення. Такі люди практично не відчувають емпатію, не вміють співчувати, не надають підтримку і не пропонують допомогу. Вони живуть за своїми правилами і відверто ігнорують те, що так завдають дискомфорт навіть близьким.