Психологи рассказали, какие глупые поступки выдадут, что мужчина в вас влюблен

Мужчинам часто сложно высказать вербально свою влюбленность, но некоторые глупые, порой милые поступки могут показать, что он к вам неравнодушен. Психологи говорят, что такие действия присущи всем влюбленным мужчинам, которые теряют от вас голову.

Он постоянно улыбается

Даже от одной мысли об объекте любви у мужчины может появляться улыбка на лице. Утром в предвкушении вечерней встречи, во время обеденного перерыва. А уже при встрече улыбка перманентно на его лице. Психологи говорят, что улыбка - это естественная реакция тела на приятные образы, как воображаемые, так и реальные.

Он долго и пристально смотрит вам в глаза

Мозг устроен таким образом, что мы неизбежно смотрим на то, что нас привлекает. Когда мужчина смотрит на женщину, которая его привлекает, взгляд задерживается дольше, чем обычно. Обмен взглядами считается одним из элементов флирта.

Он смеется над каждой вашей фразой

Что бы не сказал объект влюбленности, какой бы чушью это ни было - мужчина считает это смешным и от души поддержит любимую смехом. Причем это не притворство, он действительно искренне вас поддерживает. Дело в том, что во время воздействия на организм пьянящего коктейля из нейромедиаторов критическое мышление сведено к минимуму.

Он делает неловкие движения

Во время попытки выставить себя в лучшем свете перед девушкой, мужчина начинает особенно тщательно контролировать свои движения и именно это его и подводит. Из-за контроля появляется напряжение, которое приводит к тому, что мужчина может выглядеть комично.

Он теряет красноречие

Если одни мужчины становятся более общительными, то другие, наоборот, могут путаться в словах, делать нелогичные выводы, терять смекалку, коряво строить предложения и много шутить, но делать это неточно. Стремясь поразить даму вас ораторскими способностями и знаниями, влюбленный может потерпеть фиаско.

Он делает подарки, совершает неразумные траты и поступки

Часто проявления таких знаков внимания несопоставимы с его реальными возможностями и делаются во вред себе. В конфетно-букетный период для него главное, чтобы любимая ни в чем не нуждалась, была счастливой и восхищалась тем, какого внимательного мужа она встретила.

Он копирует ваши поведение и манеры

Этот механизм копирования - сложный психологический процесс. Благодаря ему мужчина стремится лучше узнать и понять девушку, якобы ставя себя на ее место. Это такой забавный способ сблизиться с объектом любви, который реализует наша психика.