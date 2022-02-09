Тревожные звоночки: по каким признакам можно определить нехватку витаминов

Вы постоянно устаете

И в этом нет ничего удивительного. Солнца нам катастрофически не хватает, и мы постоянно находимся в помещении, а еще – работаем целый день. И это приводит к дефициту витамина D.

Он помогает поддерживать активность, с его помощью в организме удерживаются кальций и фосфор, а также происходит процесс минерализации костей. И чем меньше витамина D в организме, тем хуже мы себя чувствуем. Специалисты рекомендуют хотя бы раз в год сдавать анализ на уровень витамина D.

Кожа стала сухая

Мужчины редко на это обращают внимание, а вот для женщины сухая кожа становится настоящей катастрофой. Особенно на лице – не помогают кремы, тональные средства. Кожа шелушится и становится неровной, а это вызывает жуткое раздражение.

Такие признаки говорят о нехватке витамина А. Кстати, еще один симптом – кожа на руках становится чешуйчатой или "гусиной".

Выпадают волосы

Если в организме не хватает железа – это сразу же отобразится на ваших волосах, они станут тусклые, ломкие и будут выпадать в большом количестве. И дефицит железа встречается намного чаще, чем нехватка витаминов группы В.

Чтобы узнать точно, что же происходит с вашим организмом – обратитесь к врачу, так как нехватка железа может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем.

Вы теряете вес без диеты

Кажется, что ну что тут плохого – вес зимой уходит самостоятельно. Но этот признак очень важен. Если вы потеряли 1-2 кг из-за сильного стресса или отсутствия аппетита во время болезни – это одно. А если вес улетает прямо на глазах, а вы при этом не меняли рацион и не занимаетесь часами в спортзале – у вас точно есть проблемы.

Организм начинает истощать запасы, когда не может получить необходимые питательные вещества. А еще резкая потеря веса может стать тревожным признаком более серьезных заболеваний. Обратитесь к врачу, пройдите обследование и найдите причину этих изменений.