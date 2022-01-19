Эти тревожные признаки означают, что партнер вас не уважает

Он не уважает ваши границы

Даже если вы жить друг без друга не можете и полностью погружены в партнера, а он в вас, личные границы должны оставаться. Если ваш партнер слишком часто нарушает эти границы или переходит черту, пренебрегая вашими чувствами, скорее всего, перестал вас уважать.

Ваше мнение не учитывают при принятии важных решений

Когда вы в отношениях, вы - единое целое, когда речь заходит о принятии важных решений, которые будут влиять на жизнь каждого из вас. Если ваш партнер не принимает во внимание ваше мнение в этом, скорее всего, вы не так уж для него и важны.

Вас постоянно перебивают

Такое можно понять во время ссор и конфликтов, когда партнеры пытаются перекричать друг друга. Но если ваша половинка перебивает вас постоянно, не давая довести до конца ни одно предложение, то это может говорить, что ваше мнение считают нерелевантным, неважным.

Ваши достижения преуменьшают

Если ваш партнер долго к чему-то стремился, работал над этим и достиг цели, вы должны радоваться за него и побуждать его двигаться дальше. Но в случае, когда ваши достижения не только не замечаются, но и приуменьшается, это признак абьюзивных отношений.

Вас не слушают

Способность выслушать любимого человека это огромная составляющая такой коммуникации. Если в ваших отношениях никто никого не слушает, и вам постоянно приходится повторять то, что вы просили уже миллион раз, вероятно, вас уважают недостаточно сильно, чтобы слушать.

Для вас не находят время

Когда ваш партнер постоянно занят и не может найти для вас время, но при этом находит время на друзей, родственников, это тревожный звоночек. Люди всегда находят время для того, что для них действительно важно.

Вам врут или утаивают информацию

Если вы ловите своего партнера на том, что он случайно упоминает о вещах, о которых раньше вам не говорил, это точно указывает на его неискренность. Если бы он вас уважал, то даже не подумал бы о том, чтобы вас обмануть.

Отвратительное поведение в соцсетях

Когда вы замечаете, что ваш партнер оставляет лайки и комментарии к фотографиям своих бывших или поздно ночью переписывается с другими людьми, то это явно указывает на то, что у него есть запасные варианты.

Он часто напоминает, что он смирился с выбором вас как пары

Если любимый человек говорит вам, что смирился со своим выбором и это звучит, как будто вы его сдерживаете, значит, он не ценит вас как личность. Вот эти все "Бачили очі, що купували", на самом деле не так смешно.

"Будет или по-моему, или никак!"

Ваш партнер постоянно убеждает, что он всегда прав, а вы предпочитаете промолчать и согласиться, боясь его возможной реакции? Это однозначно признак отсутствия уважения и нездоровых отношений.