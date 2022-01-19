Ці тривожні ознаки означають, що партнер вас не поважає

Він не поважає ваші кордони

Навіть якщо ви жити один без одного не можете і повністю занурені в партнера, а він в вас, особисті кордони повинні залишатися. Якщо ваш партнер занадто часто порушує ці кордони або переходить межу, нехтуючи вашими почуттями, швидше за все, перестав вас поважати.

Вашу думку не враховують при прийнятті важливих рішень

Коли ви у відносинах, ви - єдине ціле, коли мова заходить про прийняття важливих рішень, які будуть впливати на життя кожного з вас. Якщо ваш партнер не бере до уваги вашу думку в цьому, швидше за все, ви не так вже для нього і важливі.

Вас постійно перебивають

Таке можна зрозуміти під час сварок і конфліктів, коли партнери намагаються перекричати один одного. Але якщо ваша половинка перебиває вас постійно, не даючи довести до кінця жодне речення, то це може говорити, що вашу думку вважають нерелевантною, неважливою.

Ваші досягнення применшують

Якщо ваш партнер довго до чогось прагнув, працював над цим і досяг мети, ви повинні радіти за нього і спонукати його рухатися далі. Але в разі, коли ваші досягнення не тільки не помічаються, але і применшується, це ознака аб'юзивних стосунків.

Вас не слухають

Здатність вислухати кохану людину це величезна складова такої комунікації. Якщо у ваших стосунках ніхто нікого не слухає, і вам постійно доводиться повторювати те, що ви просили вже мільйон разів, ймовірно, вас поважають недостатньо сильно, щоб слухати.

Для вас не знаходять часу

Коли ваш партнер постійно зайнятий і не може знайти для вас час, але при цьому знаходить час на друзів, родичів, це тривожний дзвіночок. Люди завжди знаходять час для того, що для них дійсно важливо.

Вам брешуть або приховують інформацію

Якщо ви ловите свого партнера на тому, що він випадково згадує про речі, про які раніше вам не говорив, це точно вказує на його нещирість. Якби він вас поважав, то навіть не подумав би про те, щоб вас обдурити.

Огидна поведінка в соцмережах

Коли ви помічаєте, що ваш партнер залишає лайки і коментарі до фотографій своїх колишніх або пізно вночі листується з іншими людьми, то це явно вказує на те, що у нього є запасні варіанти.

Він часто нагадує, що він змирився з вибором вас як пари

Якщо кохана людина говорить вам, що змирився зі своїм вибором і це звучить, як ніби ви його стримуєте, значить, він не цінує вас як особистість. Ось ці всі "Бачили очі, що купували", насправді не так смішно.

"Буде або по-моєму, або ніяк!"

Ваш партнер постійно переконує, що він завжди правий, а ви віддаєте перевагу промовчати і погодитися, боячись його можливої реакції? Це однозначно ознака відсутності поваги і нездорових відносин.