ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Третье сентября: Шуфутинский снял новый клип на песню-мем

Автор: Styler

Шуфутинский поздравил фанатов роликом с хитом "Третье сентября" в новой аранжировке

Третье сентября Михаил Шуфутинский отмечает вместе с любителями своей знаменитой песни, которая уже стала мемом в Интернете.

И вот 3 сентября 72-летний исполнитель в своем Instagram-аккаунте поделился новым клипом на хит. Исполнена композиция, к слову, в свежей хип-хоп аранжировке.

На видео Михаил Захарович переворачивает календарь, затем курит сигару, сидит за рулем дорогого авто и играет в бильярд.

"С третьим сентября", - поздравил свою аудиторию певец комментарием под видео.

Михаил Шуфутинский поздравил всех с третьим сентября новым видео

Также артист записал еще несколько видео, на которых показал свое отношение к 3 сентября.

Шуфутинский любит пошутить

Самые читаемые новости

Поклонники Шуфутинского с восторгом встретили этот ролик. Многие из них в комментариях острят по поводу этого "знаменательного дня". Впрочем, в сети это уже стало традицией.

  • Третье сентября - лучший неофициальный праздник, который я жду больше, чем собственный день рождения
  • Жду этот день больше, чем Новый год.
  • Обожаю "Третье сентября"! Спасибо, Михаил Захарович, за этот вечный хит!
  • С 3 сентября, Михаил. Вообще не ваш, наверное, поклонник, в массе другая музыка нравится. Но ваша песня очень душевная.
  • Весь день на репите будет!
  • Эта песня увековечена
  • Спасибо за нетленный хит! Сегодня, как и каждый год в этот день, будет на репите!
  • Это должен быть официальный выходной! Кто-нибудь, потушите рябины
  • Всех с третьим сентября! Пусть переворачивается, если переворачиваете, что бы это ни было! Ура!

Кстати, ранее Шуфутинский обратился к своим поклонникам с объявлением, в котором заявил: не будет давать концертов 3 сентября, но выйдет в прямой эфир, чтобы спеть песню для всех ценителей.

Ранее мы писали о том, что 12-летний сирота назло всем спел "Смуглянку" и получил квартиру в Одессе.

Также мы писали о том, что украинская певица сделала странный комплимент голливудской звезде.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецмем