"Третье сентября": Шуфутинський зняв новий кліп на пісню-мем

Шуфутинський привітав фанатів роликом з хітом "Третье сентября" в новому аранжуванні
Третє вересня Михайло Шуфутинський відзначає разом з аматорами своїй знаменитій пісні "Третье сентября", яка вже стала мемом в Інтернеті.
І ось 3 вересня 72-річний виконавець у своєму Instagram-акаунті поділився новим кліпом на хіт. Виконана композиція, до речі, у свіжому хіп-хоп аранжуванні.
На відео Михайло Захарович перевертає календар, потім курить сигару, сидить за кермом дорогого авто і грає в більярд.
"З третім вересня", - привітав свою аудиторію співак коментарем під відео.
Михайло Шуфутинський привітав усіх з третім вересня новим відео
Також артист записав ще кілька відео, на яких показав своє ставлення до 3 вересня.
Шуфутинський любить пожартувати
Шанувальники Шуфутинського із захопленням зустріли цей ролик. Багато з них в коментарях глузують з приводу цього "знаменного дня". Втім, у мережі це вже стало традицією.
До слова, раніше Шуфутинський звернувся до своїх прихильників з оголошенням, в якому заявив: не буде давати концертів 3 вересня, але вийде в прямий ефір, щоб заспівати пісню для всіх цінителів
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