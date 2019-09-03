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І знову третє вересня: Ляшко "підірвав" мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

STYLERЖиття    03.09.2019 - 19:27
І знову третє вересня: Ляшко "підірвав" мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)
Ляшко заспівав пісню Шуфутинського і шокував мережу (фото: колаж РБК-Україна)

Ляшко вирішив не залишати без уваги 3 вересня і заспівав відому пісню Шуфутинського

Колишній народний депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відео, на якому він в домашній обстановці співає в караоке пісню Михайла Шуфутинського "3 вересня". Відповідне відео він виклав на своїй сторінці в Facebook.

Колишній нардеп був одягнений теж по-домашньому: на ньому біла футболка і пляжні різнокольорові шорти.

Ляшко заспівав пісню Шуфутинського і шокував мережу (відео: facebook.com/O.Liashko)

Ляшко трохи змінив текст пісні і замість "пролетів жовтий лист по бульварах Москви", він заспівав "по бульварах Києва".

Користувачів мережі це відео дуже повеселило, і вони прокоментували його.

  • Вежу зірвало;
  • От ви себе знайшли, Олег Валерійович!
  • Який талант пропадає;
  • Он талант сидить, а ти дурник у депутати рвешся!!!
  • Не вистачає Черновецького;
  • Молодець;
  • На пенсії нудно;
  • Запій на 5 років;
  • Який жах, а що ще залишається робити;
  • Ви серйозно? Я теж люблю караоке, але адекватно оцінюю свої можливості у вокалі. Не ганьбіться, я знаю розумних і хороших людей, які відстоювали вашу честь роками. Мені їх шкода тепер;
  • А можна замовити пісню?
  • Олег кращий;
  • Давай на сцену
  • Краще співати, ніж плакати.

І знову третє вересня: Ляшко &quot;підірвав&quot; мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

І знову третє вересня: Ляшко &quot;підірвав&quot; мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)І знову третє вересня: Ляшко &quot;підірвав&quot; мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

І знову третє вересня: Ляшко &quot;підірвав&quot; мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

І знову третє вересня: Ляшко &quot;підірвав&quot; мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Андрій Богдан попав в скандал через Ляшко. Багатьом користувачам мережі не сподобалося те, що Богдан зробив репост запису Олександра Онищенка.

Раніше повідомлялося про те, що Ляшко запропонував відправляти суддів на два тижні до в'язниці.

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