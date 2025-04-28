"Третє дихання" - виставка, яка підкорила киян. Ми побували на відкритті й розповідаємо, чим вона особлива

Що можна побачити на виставці

"Третє дихання" - це масштабна інтерактивна виставка, яка займає площу 4 000 квадратних метрів і складається з семи тематичних зон. Загалом на виставці представлено 50 інтерактивів та інсталяцій, 5 локацій з окулярами віртуальної реальності та десятки практик від психологині та кураторки виставки Світлани Ройз.

У кожній зоні є точки взаємодії з відвідувачами. У "Знайомстві з емоціями" вас зустрінуть великі екрани з обличчями науковців Чарльза Дарвіна, Пола Екмана й Карла Юнга, які завдяки штучному інтелекту усміхаються та демонструють різні людські емоції.

Науковці, які досліджували емоції та їхній розвиток, привітають вас на виставці (фото: пресслужба)

Також команда проєкту вперше переклала знаменитий "Атлас емоцій" Пола Екмана та Далай-лами. Це інструмент для подорожі по світу п'яти основних емоцій з їхніми численними нюансами. Кожна емоція називається "континентом" і має стан, дію, детонатори та настрої, поки розум не досягне стану спокою.

У зоні "Слухай своє серце" - 150 червоних слухавок, що звисають зі стелі, в яких звучать історії людей, які пішли за покликом свого серця та досягли великих звершень.

Зона "Слухай своє серце" (фото: пресслужба)

У "Дитячій радості" збудували резервуар з водою, що циркулює, щоб відвідувачі могли стрибати по калюжах. А ще команда проєкту записала відео з грою в резиночки з Ярославою Магучіх.

На виставці можна здійснити мрію дитинства - стрибати по калюжах і не замочити штани (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

У зоні "Дай собі спокій" встановили величезного кота, який муркоче, а на його лапах та хвості можна присісти й розслабитися. Також тут представлений VR-досвід - політ над космічною станцією.

Навколо кота встановлені крісла-качалки для розслаблення (фото: пресслужба)

У зоні "Надія є" можна побачити три сходи сонця водночас, які команда проєкту знімала в однаковий час по всій Україні, наприклад, над українським полем і Чорним морем, а також тут можна здійснити підйом на вершину Евересту у віртуальній реальності.

Сходи сонця фільмували над українським полем, морем і просто в небі (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

У фінальній залі "Третє дихання" розташована восьмиметрова квітка з пелюстками, які світяться. Десять людей мають натиснути на активатори, щоб квітка повністю розкрилась та заграла музика.

Остання зала потребує колективної роботи для активації головного експонату (фото: пресслужба)

Виставка максимально залучає відвідувачів до різних активностей. Ви можете малювати на стінах, писати слова, які вас підтримують, вчитися заспокоюватися, випускати пар, співати або лаятися чимдуж, і вас ніхто не почує.

Або якщо для вас відпочинок - це перегляд мемів, це також можна зробити прямо на виставці.

Інформація для відвідувачів

Адреса: простір M82, вул. Межигірська, 82, Київ.

Коли: з 26 квітня по 1 червня 2025 року. Виставка працює з вівторка по четвер і в неділю з 11:00 до 20:00, а в п'ятницю та суботу - з 10:00 до 21:00. Понеділок - вихідний.

Квитки:

повний квиток - 150 гривень

пільговий квиток - 75 гривень (школярі, студенти, пенсіонери — за наявності посвідчення)

сімейний квиток - 300 гривень (для двох дорослих і до трьох дітей від 7 до 16 років)

Безплатний вхід для дітей до 7 років, а також за наявності посвідчення для таких категорій:

осіб з інвалідністю І-ІІ груп

військових з посвідченням УДА

військових з посвідченням УБД

строкових і мобілізованих військовослужбовців

ветеранів війни

членів родини полеглих, полонених, зниклих безвісти воїнів

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Придбати квиток можна в касах на локації або онлайн. 50% з продажу кожного квитка передадуть на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans та їхніх родин.