"Третье дыхание" - выставка, покорившая киевлян. Мы побывали на открытии и рассказываем, чем она особенная

Что можно увидеть на выставке

"Третье дыхание" - это масштабная интерактивная выставка, которая занимает площадь 4 000 квадратных метров и состоит из семи тематических зон. Всего на выставке представлено 50 интерактивов и инсталляций, 5 локаций с очками виртуальной реальности и десятки практик от психолога и куратора выставки Светланы Ройз.

В каждой зоне есть точки взаимодействия с посетителями. В "Знакомстве с эмоциями" вас встретят большие экраны с лицами ученых Чарльза Дарвина, Пола Экмана и Карла Юнга, которые благодаря искусственному интеллекту улыбаются и демонстрируют различные человеческие эмоции.

Ученые, которые исследовали эмоции и их развитие, поприветствуют вас на выставке (фото: пресс-служба)

Также команда проекта впервые перевела знаменитый "Атлас эмоций" Пола Экмана и Далай-ламы. Это инструмент для путешествия по миру пяти основных эмоций с их многочисленными нюансами. Каждая эмоция называется "континентом" и имеет состояние, действие, детонаторы и настроения, пока разум не достигнет состояния покоя.

В зоне "Слушай свое сердце" - 150 красных трубок, свисающих с потолка, в которых звучат истории людей, которые пошли по зову своего сердца и достигли великих свершений.

Зона "Слушай свое сердце" (фото: пресс-служба)

В "Детской радости" построили резервуар с циркулирующей водой, чтобы посетители могли прыгать по лужам. А еще команда проекта записала видео с игрой в резиночки с Ярославой Магучих.

На выставке можно осуществить мечту детства - прыгать по лужам и не намочить штаны (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

В зоне "Успокойся" установили огромного кота, который мурлычет, а на его лапах и хвосте можно присесть и расслабиться. Также здесь представлен VR-опыт - полет над космической станцией.

Вокруг кота установлены кресла-качалки для расслабления (фото: пресс-служба)

В зоне "Надежда есть" можно увидеть три восхода солнца одновременно, которые команда проекта снимала в одинаковое время по всей Украине, например, над украинским полем и Черным морем, а также здесь можно совершить подъем на вершину Эвереста в виртуальной реальности.

Восходы солнца снимали над украинским полем, морем и просто в небе (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

В финальном зале "Третье дыхание" расположен восьмиметровый цветок со светящимися лепестками. Десять человек должны нажать на активаторы, чтобы цветок полностью раскрылся и заиграла музыка.

Последний зал требует коллективной работы для активации главного экспоната (фото: пресс-служба)

Выставка максимально привлекает посетителей к различным активностям. Вы можете рисовать на стенах, писать слова, которые вас поддерживают, учиться успокаиваться, выпускать пар, петь или ругаться изо всех сил, и вас никто не услышит.

Или если для вас отдых - это просмотр мемов, это также можно сделать прямо на выставке.

Информация для посетителей

Адрес: пространство M82, ул. Межигорская, 82, Киев.

Когда: с 26 апреля по 1 июня 2025 года. Выставка работает со вторника по четверг и в воскресенье с 11:00 до 20:00, а в пятницу и субботу - с 10:00 до 21:00. Понедельник - выходной.

Билеты:

полный билет - 150 гривен

льготный билет - 75 гривен (школьники, студенты, пенсионеры - при наличии удостоверения)

семейный билет - 300 гривен (для двух взрослых и до трех детей от 7 до 16 лет)

Бесплатный вход для детей до 7 лет, а также при наличии удостоверения для таких категорий:

лиц с инвалидностью I-II групп

военных с удостоверением УДА

военных с удостоверением УБД

срочных и мобилизованных военнослужащих

ветеранов войны

членов семьи павших, пленных, пропавших без вести воинов

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Приобрести билет можно в кассах на локации или онлайн. 50% с продажи каждого билета передадут на психологическую реабилитацию пациентов Superhumans и их семей.