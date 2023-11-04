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Треш-вакансия для украинок насмешила сеть: спрашивают о цвете волос и "близости" с боссом

Украина, Суббота 04 ноября 2023 20:29
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Треш-вакансия для украинок насмешила сеть: спрашивают о цвете волос и "близости" с боссом Узнайте, что предлагали женщине за 15 тысяч в месяц (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В Украине нашли странную вакансию для женщин. Так, в Червонограде искали секретаря, которая должна рассказать, готова ли она к "близости" с руководителем.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о треш-вакансии на своей странице в Instagram рассказала блогерша Татьяна Омельченко.

Что известно о странной вакансии

Так, блогерше написала ее подписчица, заметившая на сайте для поиска работы вакансию. Компания искала "личного помощника владельца, секретаря". При этом вакансию сопровождал странный опрос.

Треш-вакансия для украинок насмешила сеть: спрашивают о цвете волос и &quot;близости&quot; с боссом

Удивительная вакансия для украинок (скриншот)

Женщина, которая хотела найти работу, должна была ответить, какой у нее цвет волос. Более того, в вакансии открыто говорилось о "близости" с руководителем. Компания спрашивала, готова ли к этому та, кто устраивается на должность, за которую якобы платят от 15 до 16 тысяч гривен.

Треш-вакансия для украинок насмешила сеть: спрашивают о цвете волос и &quot;близости&quot; с боссом

Треш-вакансия для женщин (скриншот)

Как реагирует сеть

Треш-вакансия для украинок возмутила и насмешила пользователей. В комментариях под сообщением блогерши пользователи пишут, что подобные компании и руководители, которые ищут себе помощниц с "бонусом" в виде интима, просто не имеют права на существование. Комментаторы делятся мнениями и рассказывают собственные истории:

  • "я думала, такой треш закончился еще в голодных 90-х"
  • "у меня тоже был такой прикол, но не тест, а просили несколько фото в полный рост в купальнике. Я посмеялась и сказала, что сначала давайте фото в боксерах вашего шефа"
  • "это просто треш! До сих пор живет этот прикол, нанимать офис-менеджеров или помощников руководителей, отталкиваясь исключительно от внешних характеристик кандидаток, плюс желание быть прислугой и секс-рабыней босса".

Напомним, ранее мы рассказывали, что женщина сделала временную татуировку на лице и не смогла его смыть.

Также уже стало известно, что в Киеве сдают "золотой" таунхаус в стиле Пшонки за 500 тысяч в месяц.

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