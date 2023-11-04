Треш-вакансия для украинок насмешила сеть: спрашивают о цвете волос и "близости" с боссом

В Украине нашли странную вакансию для женщин. Так, в Червонограде искали секретаря, которая должна рассказать, готова ли она к "близости" с руководителем.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о треш-вакансии на своей странице в Instagram рассказала блогерша Татьяна Омельченко.

Что известно о странной вакансии

Так, блогерше написала ее подписчица, заметившая на сайте для поиска работы вакансию. Компания искала "личного помощника владельца, секретаря". При этом вакансию сопровождал странный опрос.

Удивительная вакансия для украинок (скриншот)

Женщина, которая хотела найти работу, должна была ответить, какой у нее цвет волос. Более того, в вакансии открыто говорилось о "близости" с руководителем. Компания спрашивала, готова ли к этому та, кто устраивается на должность, за которую якобы платят от 15 до 16 тысяч гривен.

Треш-вакансия для женщин (скриншот)

Как реагирует сеть

Треш-вакансия для украинок возмутила и насмешила пользователей. В комментариях под сообщением блогерши пользователи пишут, что подобные компании и руководители, которые ищут себе помощниц с "бонусом" в виде интима, просто не имеют права на существование. Комментаторы делятся мнениями и рассказывают собственные истории: