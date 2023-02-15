Тренуватись вранці чи ввечері: вчені назвали час, коли найбільше спалюється калорій

Як проводили дослідження

У новому дослідженні науковці визначили, що в певний час доби наш метаболізм стає швидшим, а отже, будь-які вправи саме в цей період є найефективнішим способом спалювання жиру.

Професор та співавтор дослідження Джулін Зірат разом із колегами зосередилися на вивченні рівня жиру в тілі у мишей після високоінтенсивних вправ на біговій доріжці. Також вчені зважали на різні маркери тваринного обміну та аналізували гени, які активніші в жировій тканині після тренувань.

Дослідники виявили, що фізична активність у різний час доби може по-різному впливати на організм, оскільки біологічні процеси залежать від 24-годинного циклу, який є частиною внутрішніх "годинників".

Що показали результати дослідження

Результати засвідчили, що заняття спортом вранці значно збільшують експресію генів, які беруть участь у розщепленні жирової тканини, виробленні тепла та клітинах жирової тканини. Це свідчить про більше швидкість метаболізму в цей період доби.

За словами науковців, подібні ефекти є тільки в мишей, які тренувалися вранці, й аж ніяк не залежали від їжі, яку вони споживали.

Дослідники припускають, що на ефективність тренувань зі спалювання жиру впливає правильний вибір часу. Саме він збільшує користь для організму від тренувань.

Результати дослідження показують, що пізні ранкові тренування можуть бути ефективнішими, ніж пізні вечірні, коли йдеться про підвищення м'язової маси, обмін речовин і спалювання жиру.

Проте дослідники зауважують, що їхні клінічні випробування поки стосувалися тільки мишей. Для того, аби перевірити чи працює ця ж схема і для людей, потрібно проводити додаткові дослідження.