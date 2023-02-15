Тренироваться утром или вечером: ученые назвали время, когда больше всего сжигается калорий

Как проводили исследования

В новом исследовании ученые обнаружили, что в определенное время суток наш метаболизм становится быстрее, а значит, любые упражнения именно в этот период являются наиболее эффективным способом сжигания жира.

Профессор и соавтор исследования Джулин Зират вместе с коллегами сосредоточились на изучении уровня жира в теле у мышей после высокоинтенсивных упражнений на беговой дорожке. Также ученые учитывали различные маркеры животного обмена и анализировали гены, которые активнее в жировой ткани после тренировок.

Исследователи обнаружили, что физическая активность в разное время суток может по-разному влиять на организм, поскольку биологические процессы зависят от 24-часового цикла, являющегося частью внутренних "часов".

Что показали результаты исследования

Результаты показали, что занятия спортом по утрам значительно увеличивают экспрессию генов, участвующих в расщеплении жировой ткани, выработке тепла и клетках жировой ткани. Это свидетельствует о большей скорости метаболизма в этот период суток.

По словам ученых, подобные эффекты есть только у мышей, которые тренировались утром, и никак не зависели от еды, которую они употребляли.

Исследователи предполагают, что на эффективность тренировок по сжиганию жира влияет правильный выбор времени. Именно он увеличивает пользу для организма от тренировок.

Результаты исследования показывают, что поздние утренние тренировки могут быть более эффективными, чем поздние вечерние, когда речь идет о повышении мышечной массы, обмене веществ и сжигании жира.

Однако исследователи отмечают, что их клинические испытания пока касались только мышей. Для того чтобы проверить, работает ли эта же схема и для людей, нужно проводить дополнительные исследования.