Чи безпечно вживати спортивні напої на кожному тренуванні? Відповідь експерта
Спортивні напої є дуже популярними серед людей, які регулярно тренуються і мають великі фізичні навантаження. Такі засоби призначені покращувати стан атлета під час активних занять. Але чи безпечно їх вживати усім і які це може мати наслідки?
Про це розповіла ендокринолог Аліна Мошенська на своїй сторінці в Instagram.
Що таке спортивні напої і чи можна їх пити всім
"Спортивні напої розроблені таким чином, щоб забезпечити збалансовану кількість вуглеводів, електролітів та рідини, щоб атлет міг одночасно тримати і водно-електролітний баланс, і відновити енергію під час і після тренування", - пояснює лікар.
Згідно з різними експертними позиціями, композиція, яка забезпечує швидку доставку рідини, палива та не викликає побічних дій з боку ШКТ (gut training) знаходиться в діапазоні 4-8% (4-8 г/100 мл) вуглеводів і 23-69 мг/100 мл (10-30 ммоль/л) натрію.
Які бувають спортивні напої:
- традиційні спортивні напої;
- з низьким вмістом цукру;
- "sugar free";
- електролітні напої.
Переваги від вживання спортивних напоїв
"Перевагою таких напоїв є швидке та зручне надходження вуглеводів, енергії, електролітів, які допомагають вирівняти ВЕО. Полоскання в роті впродовж 5-10 секунд кожні 10-20 хвилин забезпечує кращу переносимість ШКТ, та сприяє рецепторній стимуляції центрів в головному мозку, атлети відчувають покращення", - заявляє Мошенська.
За її словами, головне, що люди мають зрозуміти - вживання спортивних напоїв повинно бути за показами.
Під час звичайних зарядок їх не треба вживати. Окрім того, все залежить від виду фізичної активності та умов навколишнього середовища
Які є застереження до вживання таких напоїв
Мошенська наголошує, що при застосуванні спортивних напоїв важливо проводити профілактику ерозії зубної емалі. Зокрема, виконувати наступні рекомендації:
- мінімалізувати контакт спортивного напою із зубною поверхнею. Для цього слід використовуючи трубочку;
- полоскати ротову порожнину звичайною водою відразу після вживання спорт напою;
- уникати чищення зубів протягом 30 хв після цього напою.
"Також слід пам'ятати про дискомфорт ШКТ. Часто в атлетів від вживання надмірної кількості вуглеводів є скарги на здуття, тяжкість в шлунку, в правому підребер'ї, тож метод "gut training", про який ми говорили вище, допомагає це профілактувати", - пояснює лікар.
Мошенська наголошує, що вживання будь-яких добавок має бути свідомим. Перед їх застосуванням слід обов'язково уважно читати склад. А ще краще - звернутись до спортивного лікаря, щоб він підібрав стратегію конкретно для вас.
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