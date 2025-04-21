Тренування босоніж: ортопеди розповіли, якої шкоди це може завдати ногам

Чи корисно ходити босоніж для здоров’я

Ортопед Джон Рой Сенатор розповів, що під час тренування босоніж ви можете отримати порізи, мозолі та пухирі. Тому потрібен захист за допомогою устілки, шкарпетки та кросівок.

"Я б лише бігав босоніж на пляжі та займався йогою босоніж. Ось і все", - додав він.

Ходіння босоніж приносить радість, так люди з’єднуються з природою та землею. Однак, якщо це робити не часто.

Якісне взуття пропонує комфорт, амортизацію та захист від травм, інфекцій та екстремальних температур. Якщо ви не ходили босоніж усе своє життя з дитинства, то ноги звикли до певної опори і не пристосовані жити без взуття цілий день.

"Ми живемо в суспільстві, де шкарпетки та взуття є звичним явищем, тому ми не звикли робити це", - каже Бред Шеффер, нью-йоркський ортопед.

Чи можна тренуватися босоніж

Це залежить від фізичних навантажень і від того, чи є у людини захворювання ніг або проблеми зі здоров’ям.

Люди з діабетом ніколи не повинні ходити босоніж, навіть по дому, через діабетичну нейропатію - ускладнення, яке може спричинити втрату чутливості в ногах.

Можна ходити босоніж по трав’яному полю або пляжу, якщо навколишнє середовище чисте. Але навіть тоді можуть виникнути проблеми з безпекою, зокрема порізи.

Не можна ходити босоніж по місту, де потенційно є скло, сміття, голки та інше небезпечне сміття. Гаряча бруківка влітку може обпекти стопи ніг, якщо їх не захистити.

Лікарі також радять не бігати босоніж, тому що важкі вправи потребують опори та амортизації. В результаті можна отримати перелом.

Під час бігу сила тіла на ногах збільшується в декілька разів, ніж маса тіла, залежно від швидкості та поверхні, по якій ви бігаєте.