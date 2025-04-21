Тренировки босиком: ортопеды рассказали, какой вред это может нанести ногам

Полезно ли ходить босиком для здоровья

Ортопед Джон Рой Сенатор рассказал, что во время тренировки босиком вы можете получить порезы, мозоли и волдыри. Поэтому нужна защита с помощью стельки, носки и кроссовок.

"Я бы только бегал босиком на пляже и занимался йогой босиком. Вот и все", - добавил он.

Хождение босиком приносит радость, так люди соединяются с природой и землей. Однако, если это делать нечасто.

Качественная обувь предлагает комфорт, амортизацию и защиту от травм, инфекций и экстремальных температур. Если вы не ходили босиком всю свою жизнь с детства, то ноги привыкли к определенной опоре и не приспособлены жить без обуви целый день.

"Мы живем в обществе, где носки и обувь являются привычным явлением, поэтому мы не привыкли делать это", - говорит Брэд Шеффер, нью-йоркский ортопед.

Можно ли тренироваться босиком

Это зависит от физических нагрузок и от того, есть ли у человека заболевания ног или проблемы со здоровьем.

Люди с диабетом никогда не должны ходить босиком, даже по дому, из-за диабетической нейропатии - осложнения, которое может вызвать потерю чувствительности в ногах.

Можно ходить босиком по травяному полю или пляжу, если окружающая среда чистая. Но даже тогда могут возникнуть проблемы с безопасностью, в частности порезы.

Нельзя ходить босиком по городу, где потенциально есть стекло, мусор, иглы и другой опасный мусор. Горячая брусчатка летом может обжечь стопы ног, если их не защитить.

Врачи также советуют не бегать босиком, потому что тяжелые упражнения требуют опоры и амортизации. В результате можно получить перелом.

Во время бега сила тела на ногах увеличивается в несколько раз, чем масса тела, в зависимости от скорости и поверхности, по которой вы бегаете.