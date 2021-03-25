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Тренирует иммунитет: имунолог рассказала, сколько раз в год нормально болеть для ребенка

Автор: Людмила Жукова

Детский иммунитет в первые годы жизни активно тренируется и абсолютно нормально для ребенка болеть ОРВИ по 10-12 раз в год.

Об этом рассказала "Фактам" заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха.

"К встрече с возбудителями надо относиться спокойно — это одно из условий созревания иммунной системы. Если ребенок болеет вирусными инфекциями до десяти и даже 12 раз в год, не следует расценивать это как нечто необыкновенное. Плохой иммунитет у малыша маловероятен, если нет ни тяжелых инфекций, ни осложнений. Но при подозрении на любые проблемы с иммунной системой ребенка нужно обследовать", - рассказала медик.

Иммунолог сообщила, что в природе нет лекарств, которые укрепляют иммунитет, он сам тренируется естественно, встречаясь с вирусами.

"Само по себе понятие укрепления иммунитета мифическое. На самом деле, никто ничего не может сделать с иммунитетом — он и так работает. Причем очень напряженно, если ребенок часто болеет. Тогда иммунная система созревает, формируется иммунная память. Она распознает всех возбудителей, с которыми ребенок встречается, и мобилизует защиту для отпора", - рассказала профессор.

Алла Волоха отметила, что очень важно для ребенка правильно питаться - получать сбалансированное количество белков, жиров, углеводов. В этом примером для детей должны быть родители.

Как мы писали ранее, врач назвала основные симптомы COVID-19 у детей.

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