Тренує імунітет: імунолог розповіла, скільки разів на рік нормально хворіти для дитини

Дитячий імунітет в перші роки життя активно тренується і абсолютно нормально для дитини хворіти на ГРВІ по 10-12 разів на рік.
Про це розповіла "Фактам" завідуюча кафедрою дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров'я України імені п. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Алла Волоха.
"До зустрічі зі збудниками треба ставитися спокійно — це одна з умов дозрівання імунної системи. Якщо дитина хворіє вірусними інфекціями до десяти і навіть 12 разів на рік, не слід розцінювати це як щось незвичайне. Поганий імунітет у малюка малоймовірний, якщо немає ні тяжких інфекцій, ні ускладнень. Але при підозрі на будь-які проблеми з імунною системою дитини потрібно обстежити", - розповіла медик.
Імунолог повідомила, що в природі немає ліків, які зміцнюють імунітет, він сам тренується природно, зустрічаючись з вірусами.
"Саме по собі поняття зміцнення імунітету міфічне. Насправді, ніхто нічого не може зробити з імунітетом — він і так працює. Причому дуже напружено, якщо дитина часто хворіє. Тоді імунна система дозріває, формується імунна пам'ять. Вона розпізнає всіх збудників, з якими дитина зустрічається, і мобілізує захист для відсічі", - розповіла професор.
Алла Волоха зазначила, що дуже важливо для дитини правильно харчуватися - отримувати збалансовану кількість білків, жирів, вуглеводів. У цьому прикладом для дітей повинні бути батьки.
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