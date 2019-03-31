С тренировки и на участок: Кличко приехал голосовать на велосипеде

Выборы 2019 в Украине стартовали и открытые избирательные участки уже посетили многие украинцы.

Виталий Кличко, мэр Киева, приехал на избирательный участок в 8 утра на велосипеде и в спортивной форме. Он отправился после утренней тренировки сразу на свой участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

На участке Виталий Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и сделал заявление о том, что ключевая задача выборов – это чтобы выбор каждого украинца был защищен.

Выборы 2019: Кличко посетил избирательный участок (kyivcity.gov.ua)

"От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию. Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества", – заявил мэр.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.

А также рассказывали о том, что на части избирательных участков образовались очереди.