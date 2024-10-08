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Тренер опроверг главный миф о фруктах, в который верят все

Вторник 08 октября 2024 09:30
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Тренер опроверг главный миф о фруктах, в который верят все Фото: Можно ли употреблять фрукты в вечернее время (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Тренер рассказал, что многие опасаются есть фрукты вечером из-за страха поправиться.

Почему не стоит отказываться от фруктов во второй половине дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка.

Можно ли есть фрукты вечером и не полнеть?

Люди верят, что во фруктах много сахара, но это не совсем так. На самом деле, у большинства фруктов сахара совсем не много - около 10%. И сахар этот находится внутри клеток, окруженных клетчаткой, что делает фрукты сытными, препятствуя перееданию.

Второе, что вы должны знать, что сахар из фруктов не превращается в жир.

Виктор отметил, что существует механизм трансформации углеводов в жиры в организме. Но углеводы организм всегда пытается запасти в печени и мышцах и сжечь, и только в крайнем случае, когда углеводные ячейки переполнены, а ткани не успевают сжигать сахар, активно поступающий из кишечника, он, чтобы кровь не стала сиропом, превращает углеводы в жир.

Но если в течение дня вы не едите "тонны сахара", углеводы не будут превращаться в жир, даже потребленные вечером, даже если эти углеводы - сахар.

Третий миф состоит в том, что, когда вечером мы ложимся спать - калории не сжигаются, а откладываются по бокам.

Мандзяк сообщил, что около 75% калорий человек сжигает в состоянии физического покоя.

"Сон - это тоже состояние физического покоя, при котором активно сжигаются калории. А мозг и эритроциты, питающиеся глюкозой, ночью будут активно сжигать сахар, потребленный в виде фруктов", - добавил он.

Таким образом, можем подвести итог, что фрукты вечером можно, это положительно для фигуры, полезно для тела и очень вкусно.

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