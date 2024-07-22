Нічого корисного немає: тренер розповів всю правду про "розвантажувальні дні"

В інтернеті стали популярними "розвантажувальні дні", які нібито допомагають очистити організм за один день. Варто знати, чи є від таких днів користь для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Чи корисні "розвантажувальні дні"

"Розвантажувальний день" - це одноденна дієта, коли людина цілий день харчується одним продуктом в невеликих порціях, п'є багато води і їсть мало калорій.

В інтернеті можна знайти різні варіанти таких дієт, наприклад розвантажувальний день на кефірі або огірках.

Розвантажувальні дні можна влаштовувати не лише після свят. Вони також дають поштовх організму до схуднення.

Такий день можна проводити раз на тиждень і потім повторювати щотижня.

За словами експерта, нічого корисного в "розвантажувальних днях" немає.

Кожен день організму людині потрібні жири, білки, вуглеводи і клітковина.

Тренер розповів, що в організмі живуть трильйони бактерій, які в шлунку та кишківнику. Їм потрібна саме розчинна клітковина.

Зокрема, якщо цих бактерій не годувати клітковиною, то вони харчуються слизом, який знаходиться на стінках товстого кишківника і коли шар слизу стає маленьким то це погано. Тому потрібно правильно їсти кожен день.

Для кого це особливо шкідливо

Негативний побічний ефект "розвантажувальних днів" - це відчуття голоду. Люди також можуть відчувати слабкість або зниження продуктивності.

Такі побічні ефекти можуть бути тимчасовими, поки організм не адаптувався до нового графіку вживання їжі.

Такі дні особливо шкідливі для людей, що страждають розладами харчової поведінки.

Це особливо важливо при таких захворюваннях: