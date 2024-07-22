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Ничего полезного нет: тренер рассказал всю правду о "разгрузочных днях"

Понедельник 22 июля 2024 10:28
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Ничего полезного нет: тренер рассказал всю правду о "разгрузочных днях" Полезны ли "разгрузочные дни" (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юрий Попко

В интернете стали популярны "разгрузочные дни", которые якобы помогают очистить организм за один день. Следует знать, есть ли от таких дней польза для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Полезны ли "разгрузочные дни"

"Разгрузочный день" - это однодневная диета, когда человек целый день питается одним продуктом в небольших порциях, пьет много воды и ест мало калорий.

В интернете можно найти разные варианты таких диет, например разгрузочный день на кефире или огурцах.

Разгрузочные дни можно устраивать не только после праздников. Они также дают толчок организму к похудению.

Такой день можно проводить раз в неделю и затем повторять еженедельно.

По словам эксперта, ничего полезного в "разгрузочных днях" нет.

Каждый день организму человеку нужны жиры, белки, углеводы и клетчатка.

Тренер рассказал, что в организме живут триллионы бактерий, которые в желудке и кишечнике. Им нужна именно растворимая клетчатка.

В частности, если этих бактерий не кормить клетчаткой, то они питаются слизью, которая находится на стенках толстого кишечника и когда слой слизи становится маленьким, то это плохо. Поэтому нужно правильно есть каждый день.

Для кого это особенно вредно

Отрицательный побочный эффект "разгрузочных дней" - это чувство голода. Люди также могут ощущать слабость или понижение производительности.

Такие побочные эффекты могут быть временными, пока организм не адаптировался к новому графику еды.

Такие дни особенно вредны для людей, страдающих расстройствами пищевого поведения.

Это особенно важно при таких заболеваниях:

  • вы болеете диабетом
  • у вас есть проблемы с регулировкой сахара в крови
  • у вас низкое кровяное давление
  • вы принимаете лекарства
  • вы имеете недостаточный вес
  • вы пытаетесь забеременеть
  • вы беременны или кормите грудью
  • у вас аменорея в анамнезе

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