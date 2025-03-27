Як їсти все і худнути: секрет від топ-тренера

Які дослідження провели вчені?

Вчені провели експерименти за участю спортсменів: триатлоністів IronMan, учасників Тур де Франс, а також вагітних жінок. Ці люди щодня споживали однакову кількість калорій, хоча їхні енерговитрати значно відрізнялися. Дослідники встановили, що організм не може засвоювати більше ніж 2,5 основних обміни (ОО), тобто максимальна кількість енергії, яку організм здатен використати за добу, складає приблизно 4000–5000 ккал.

Для перевірки цього результату було проведено додатковий експеримент з примусовим переїданням. Учасники щодня споживали значно більше енергії, ніж витрачали, але організм все одно не міг засвоїти понад 2,5 ОО, що підтвердило граничну здатність тіла до переробки калорій.

Чи можна постійно гладшати?

Якщо людина споживає більше 4000–5000 ккал на добу, її організм просто не може засвоїти цю енергію. Надлишок калорій виводиться з організму, а не перетворюється на жирові запаси. Отже, навіть при надмірному споживанні їжі приріст ваги буде обмежений фізіологічними можливостями травної системи.

З іншого боку, щоб їсти у великих обсягах і не гладшати, потрібно мати дуже високий рівень енерговитрат. Наприклад, професійні спортсмени витрачають 4000–5000 ккал щодня через фізичні навантаження. Тож вони можуть дозволити собі споживати більше їжі без ризику набрати зайву вагу.

Чому постійні тренування не вирішать проблему?

З часом організм адаптується до високих фізичних навантажень, і енерговитрати зменшуються. Наприклад, якщо на початку тренувань людина витрачала 5000 ккал на день, то через рік при тій самій активності вона витрачатиме лише 2500 ккал, оскільки тіло стає більш витривалим і економним у використанні енергії.

Юрій зазначив, що звичайно, стати професійним спортсменом, щоб їсти без обмежень, - не найкращий варіант, оскільки професійний спорт може негативно вплинути на здоров’я.

Замість цього варто розібратися в основах харчування: дізнатися про калорії, білки, жири та вуглеводи, налаштувати свій раціон так, щоб не доводилося себе обмежувати і при цьому залишатися у формі.

Отже, секрет не в тому, щоб їсти безконтрольно, а в розумінні свого організму, його потреб та ефективному балансуванні енерговитрат і споживання калорій.

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