Тренер розповів, як менше їсти та швидко схуднути

Питання, як швидко скинути вагу, актуальне будь-якої пори року. Тренер розповів, які способи допоможуть менше їсти та зберегти організм здоровим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Що допоможе менше їсти

Якщо ви твердо вирішили, що хочете схуднути, але є одна проблема - розуміння того, що потрібно менше споживати калорій, ніж потребує організм. Це для того, щоб зайти в дефіцит і почати худнути.

Тренер розповів, що дасть змогу зберегти ті самі обʼєми їжі, але при цьому зменшити калорійність раціону як мінімум на 500 ккал. Якщо до цього ви сильно не переїдали, то скоріше за все ви отримаєте дефіцит і почнете худнути, або як мінімум - не будете далі набирати вагу.

Білки та жири

Меню повинно складатися з ключових нутрієнтів - білки та жири.

В незалежності від того, яка у вас ціль стоїть, кожен день слід споживати усі ці нутрієнти, оскільки кожен за щось відповідає і таким чином раціон є збалансованим.

Для схуднення білки потрібно споживати вдвічі більше, а саме - 1,5 г на кілограм.

Також 90% людей білки не добирає, 30% енергії з них йде на їх же перетравлення і засвоєння, тому, навіть якщо ви і погладшали, то навряд чи через них.

Жири - це найбільш калорійний нутрієнт. Денна норма - 50 г жиру (400 ккал). Більшість людей з зайвою вагою легко вдень споживає 100-150 г жиру. Тоді ви тільки з жирів отримуєте зайвих 400-800 ккал.

"Обираємо потрібні білкові продукти, але не більше 5% жирності, взагалі акцент не робіть на жирах і не думайте постійно про горіхи, авокадо, жирні сорти риби, ви і так без того всього і без підрахунку завжди будете легко набирати свою норму жирів", - написав Юрій Попко.

Вплив спорту та активності

Якщо немає можливості чи бажання займатися у спортзалі, то домашні тренування стануть чудовою альтернативою. Існує кілька варіантів тренувань, що дозволяють спалити близько 600 ккал: