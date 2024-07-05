Дієтолог назвала одну причину, через яку вага стоїть на місці і не вдається схуднути

Усі, хто хоча б раз у житті намагався схуднути, знає, що позбутися кілограмів не так легко. Здавалося б, дієта дотримується, все йде за планом, але вага стоїть на місці та нікуди не зникає. Це стається через одну причину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолог та нутриціолога Галини Сеник.

Чому вага не зменшується

Багато людей знає, що для схуднення треба дефіцит калорій, що іншого в голові просто немає. Однак, це не завжди так.

За словами дієтолога, стан, який не дозволяє схуднути називається метаболічна адаптація.

Буває, що жінка вирішує худнути і настільки мало їсть, що обмежує себе до 1200 ккал. Тримати такий раціон довго доволі складно, а результату все нема і нема.

Далі в хід ідуть всякі експрес-дієти на 900-1000 кал, великі списки обмеження, а результат ще гірші.

Чим менше ви енергії отримуєте, тим менше тіло буде її тратити. Мозок включає режим "аларм" - вижити в екстремальних умовах низького тривалого калоражу.

Тому буде сповільнюватися робота щитоподібної залози, яєчників, обмінні процеси і все можливе, щоб не виходити за межі економного режиму.

Метаболічна адаптація схожа до стану, коли розряджається телефон. Зокрема, хоч як би ви далі не намагалися худнути, максимум в цій битві здобудете -1-2 кг. Також спортзал тут не допоможе, а ще й зашкодить.

Вплив сну на вагу

Поганий сон пов'язаний із серйозними захворюваннями, такими як діабет 2 типу та хвороби серця.

Якщо ви недостатньо спите, то також із більшою ймовірністю їстимете солодшу їжу.

Якщо ви перенесете час сну на більш ранній час, це допоможе уникнути різких стрибків та падінь рівня цукру в крові, через які ви знову відчуєте голод незабаром після їжі. Ці різкі стрибки і спади також змушують вас частіше вибирати ультраоброблені продукти, що збільшує ризик надмірної ваги.

Варто знати, якщо ви добре харчуєтеся і ходите в спортзал, але не бачите змін на вагах, це може бути пов'язано з тим, що ви набираєте м'язи, які щільніші, ніж жир. У цьому випадку ви можете важити так само, навіть якщо склад вашого тіла змінився.