Тренер розповів, як люди собі шкодять під час схуднення

Сон є так само важливим для схуднення, як дієта та фізичні вправи. Якщо ви намагаєтеся схуднути, недосипання може звести нанівець ваші зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Без чого не вдасться схуднути

Здорове харчування та тренування не буде ефективним, якщо ви не налагодите сон.

Якщо ви спите менше 7-8 годин, то шанси погладшати, отримати ожиріння, діабет 2 типу суттєво зростають.

Коли ви невиспані, то тіло неспроможне як слід розпоряджатися отриманими калоріями і тимпаче регулювати концентрацію цукру у крові. Надмірно високий рівень цукру (глюкоза) в крові дуже шкідливий і негативно впливає на весь організм.

Щоб боротись із високим рівнем глюкози існує гормон інсулін. Він допомагає клітинам вбирати цю глюкозу і витрачати, коли клітини перестають реагувати на інсулін, то рівень цукру росте і не може понизитись до безпечного.

Хронічне недосипання вважається одним з основних чинників, що сприяє розвитку діабету 2 типу і скорочує життя людей приблизно на 10 років.

Коли ви недосипаєте, це призводить до переїдання і ожиріння і не тому, що ви їсте, бо не спите, все набагато гірше.

Коли людина недосипає, то на 300 ккал щоразу більше споживає.

Такі самі зміни у харчування фіксують, коли людина впродовж 10 днів спить 5-6 годин на добу. Люди, які не досипають, то за рік з'їдають на 70,000 ккал більше та гладшають на 5-7 кг.

Сон і тяга до солодкого

Недосипання підвищує в організмі концентрацію ендоканабіноїдів, хімічної речовини, дія якої схожа на дію коноплі (наркотика). Що у свою чергу викликає бажання щось пожувати.

Коли рівень ендоканабіноїдів збільшується одночасно з коливанням лептину і греліну внаслідок нестачі сну, то шансів не переїсти у вас немає.

Якщо людину повністю позбавити сну на 8 годин, то її енерговитрати зростуть на 147 ккал, тому теорія, що ми спимо, щоб заощадити енергію немає сенсу.

При недосипанні організм викидає надлишок кортизолу, а той своєю чергою сприяє розмноженню "поганих" бактерій, які отруюють мікробіом.

Тренер зазначив, яка б не була ваша дієта, якщо ви не будете висипатись, то про гарне тіло забудьте.