Тренер рассказал, как люди себе вредят во время похудения

Сон так же важен для похудения, как диета и физические упражнения. Если вы пытаетесь похудеть, недосыпание может свести на нет ваши усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Без чего не удастся похудеть

Здоровое питание и тренировка не будет эффективна, если вы не наладите сон.

Если вы спите меньше 7-8 часов, то шансы поправиться, получить ожирение, диабет 2 типа существенно возрастают.

Если вы не выспались, то тело не может как следует распоряжаться полученными калориями и тем более регулировать концентрацию сахара в крови. Чрезмерно высокий уровень сахара (глюкоза) в крови очень вреден и отрицательно влияет на весь организм.

Чтобы бороться с высоким уровнем глюкозы, существует гормон инсулин. Он помогает клеткам впитывать эту глюкозу и тратить, когда клетки перестают реагировать на инсулин, уровень сахара растет и не может снизиться до безопасного.

Хроническое недосыпание считается одним из основных факторов, способствующих развитию диабета 2 типа и сокращает жизнь людей примерно на 10 лет.

Когда вы недосыпаете, это приводит к перееданию и ожирению и не потому, что вы едите, потому что бодрствуете, все гораздо хуже.

Когда человек недосыпает, то на 300 ккал все больше потребляет.

Такие же изменения в питании фиксируют, когда человек в течение 10 дней спит 5-6 часов в сутки. Люди, которые не досыпают, то за год съедают на 70,000 ккал и полнеют на 5-7 кг.

Сон и тяга к сладкому

Недосыпание повышает в организме концентрацию эндоканабиноидов, химического вещества, действие которого похоже на действие конопли (наркотика). Что в свою очередь вызывает желание что-нибудь пожевать.

Когда уровень эндоканабиноидов увеличивается одновременно с колебанием лептина и грелина из-за недостатка сна, то шансов не переесть у вас нет.

Если человека полностью лишить сна на 8 часов, то его энергозатраты вырастут на 147 ккал, поэтому теория, что мы спим, чтобы сэкономить энергию не имеет смысла.

При недосыпании организм выбрасывает избыток кортизола, а тот в свою очередь способствует размножению "плохих" бактерий, которые отравляют микробиом.

Тренер отметил, какая бы ни была ваша диета, если вы не будете высыпаться, то о красивом теле забудьте.