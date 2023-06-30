Названо 5 речей, які потрібно робити ввечері, щоб швидше схуднути

Існує багато способів, які усі недооцінюють, коли хочуть схуднути. Зокрема, вони разом зі скороченням шкідливої їжі та фізичною активністю допомагають швидко досягти бажаної цілі.

Експерти назвали прості вечірні звички, які допоможуть швидше скинути зайві кілограми.

Гуляйте перед сном

Під час схуднення краще тренуватись вранці. Однак, швидка прогулянка за 2-3 години до сну може допомогти зняти стрес, покращити сон та правильно відрегулювати обмін речовин. У людей, які активніші протягом дня, на 65% більше шансів краще спати.

Не користуйтесь телефоном за 30 хвилин до сну

Використання смартфона або ноутбука в ліжку перед сном не лише порушує сон, а й збільшує ризик набору ваги протягом ночі через нестачу гормону мелатоніну.

Експерти кажуть, що навіть легке світіння екрана гаджетів впливає на метаболізм, що призводить до збільшення ваги.

Правильний сон

Фахівці радять спати в кімнаті з температурою 18 градусів. Це допоможе спалювати під час сну на 7% калорій більше, ніж при температурі 22-23 градуси.

Вечеряйте за кілька годин перед сном

У цей час гормон зростання, який сприяє синтезу білка і збільшення мʼязової маси тіла, досягає свого максимального піка. Тому ідеально вечеряти за 2-3 години до сну.

Їсти варто продукти, які багаті на білок з низьким вмістом жирів, натрію та вуглеводів. Це може бути біле мʼясо, риба, свіжі сезонні овочі та фрукти.

Також можна випити травʼяний чай з мелісою, це допоможе позбутися здуття живота.

Здоровий перекус

Якщо не можете заснути через голод, то можна перекусити. Необхідно уникати солодких фруктів, сухофруктів та горіхів. Замініть це овочами, натуральним йогуртом та сиром.

Які помилки не дають схуднути

Їмо швидко

Всім відомий факт, що сигнал про ситість доходить до мозку приблизно через 20 - 30 хвилин після того, як ми наїлися. Тому не варто поспішати. До моменту, коли ви відчуєте себе ситим, ви з'їсте у 2 - 3 рази більше необхідного. Приймайте їжу повільно і вставайте з-за столу злегка голодним.

Шкідлива їжа вдома

Коли людина голодна, вона починає перекушувати всім, що попадеться їй під руку. І якщо у вас завжди є випічка, цукерки, шоколад - стримати себе практично неможливо.

Зважуватись кожного дня

Щоб стежити за динамікою ваги, не обов'язково постійно зважуватися. Достатньо 1 - 2 зважувань в тиждень. Вага залежить від багатьох причин - від кількості випитої рідини, менструального циклу, погоди.

Тому, якщо занадто часто вставати на ваги, можна побачити "плюс" і почати турбуватися.