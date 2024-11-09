Тренер розповів, чому так хочеться солодкого та назвав його безпечну кількість в раціоні

Основні причини жаги до солодкого :

Часті стреси, напругу, хвилювання;

Через недосипання;

Під час передменструального синдрому;

Малорухомий спосіб життя;

Недостача хрому в організмі;

Незбалансоване харчування;

Інсулінорезистентність;

Паразити;

Психологічна залежність.

Як зменшити потяг до солодкого

Дієтологи наголошують: щоб зменшити потяг до солодкого, важливо зберігати баланс у харчуванні. Пропуск сніданку або інші прийоми їжі без планування можуть призвести до неконтрольованого бажання їсти солодощі, оскільки організм шукає швидке джерело енергії. Це відбувається, коли рівень поживних речовин знижується через нерегулярне харчування або нестачу білків, жирів та вуглеводів.

Фахівці радять звертати увагу на продукти з високою харчовою цінністю: нежирне м'ясо, рибу, овочі та крупи.

Також велике значення має режим сну. Недосипання може підвищити апетит, оскільки гормон ситості знижується, а організм починає вимагати швидких вуглеводів. У дослідженнях недосипаючі учасники частіше обирали солодощі, ніж здоровіші продукти.

Фізична активність також відіграє важливу роль у контролі апетиту. Фахівці рекомендують включати тренування хоча б тричі на тиждень, адже це позитивно впливає на регулювання ваги та допомагає зберігати баланс калорій.

Дієтологи радять зосереджуватися на здорових солодощах, таких як фрукти та ягоди, оскільки вони містять менше цукру, ніж оброблені десерти, і містять важливі вітаміни та клітковину. Вони також зазначають, що до 20% добової норми калорій можна виділяти на солодощі, а решту краще отримувати з цільних продуктів.

Загалом, зменшення потягу до солодкого - процес індивідуальний і комплексний. Фахівці підкреслюють: якщо немає проблем з вагою і загальний раціон складається з правильних продуктів на 80%, хвилюватися через невелике споживання солодощів не варто.