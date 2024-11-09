RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Тренер рассказал, почему так хочется сладкого и назвал его безопасное количество в рационе

Фото: Почему людям хочется сладкого (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто людям, желающим похудеть, постоянно хочется сладкого. В чем же причина такого желания есть сладости?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Основные причины тяги к сладкому:

  • Частые стрессы, напряжение, волнение;
  • Из-за недосыпания;
  • Во время предменструального синдрома;
  • Малоподвижный образ жизни;
  • Нехватка хрома в организме;
  • Несбалансированное питание;
  • Инсулинорезистентность;
  • Паразиты;
  • Психологическая зависимость.

Как уменьшить тягу к сладкому

Диетологи отмечают: чтобы уменьшить тягу к сладкому, важно сохранять баланс в питании. Пропуск завтрака или другие приемы пищи без планирования могут привести к неконтролируемому желанию есть сладости, поскольку организм ищет быстрый источник энергии. Это происходит, когда уровень питательных веществ снижается из-за нерегулярного питания или нехватки белков, жиров и углеводов.

Специалисты советуют обращать внимание на продукты с высокой ценностью: нежирное мясо, рыбу, овощи и крупы.

Также большое значение имеет режим сна. Недосып может повысить аппетит, поскольку гормон сытости снижается, а организм начинает требовать быстрых углеводов. В исследованиях недосыпающие участники чаще выбирали сладости, чем более здоровые продукты.

Физическая активность также играет немаловажную роль в контроле аппетита. Специалисты рекомендуют включать тренировки хотя бы три раза в неделю, ведь это положительно влияет на регулировку веса и помогает сохранять баланс калорий.

Диетологи советуют сосредотачиваться на здоровых сладостях, таких как фрукты и ягоды, поскольку они содержат меньше сахара, чем обработанные десерты, и содержат важные витамины и клетчатку. Они также отмечают, что до 20% суточной нормы калорий можно выделять на сладости, а остальное лучше получать из цельных продуктов.

В общем, уменьшение влечения к сладкому - процесс индивидуальный и комплексный. Специалисты подчеркивают: если нет проблем с весом и общий рацион состоит из правильных продуктов на 80%, переживать из-за небольшого потребления сладостей не стоит.

 

Кстати, тренер назвала простой способ избавиться от жира на талии людям 50+.

А также мы писали о новом методе похудения 30-30-30, который обещает вам быстро избавиться от жира.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеЗдоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье