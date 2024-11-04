Тренер назвала простий спосіб позбутися жиру на талії людям 50+

Багато жінок та чоловіків скаржаться на збільшення жиру на животі після 50 років. Це сукупність підшкірного та вісцерального жиру, який накопичується навколо органів. Як його позбутися?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Як позбутися жиру на животі після 50 років?

Вісцеральний жир іноді називають "активним жиром", оскільки він відіграє активну роль у функціонуванні вашого тіла.

Занадто багато вісцерального жиру може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як діабет, хвороби серця та інсульт.

Незважаючи на те, що цей жир на животі може бути важче скинути під час і після менопаузи, схуднути на цьому етапі життя цілком можливо.

Петра Генко, 56-річна фітнес-інфлюенсерка, яка ділиться порадами щодо схуднення та тренувань для жінок у менопаузі, каже, що є кілька простих вправ, які можуть допомогти вам досягти ваших цілей.

Вони не потребують обладнання, їх можна виконувати де завгодно, і вони підходять жінкам будь-якого рівня фізичної підготовки.

По-перше, вона рекомендує спробувати вправу підняття колін, стоячи.

"Цей простий, легкий крок допоможе вам почати втрачати цей менопаузний живіт. Чим більше ви рухаєтеся, тим більше калорій спалюєте. Підніміть ліве коліно протягом 30 секунд, відпочиньте 15 секунд, потім підніміть праве коліно протягом 30 секунд. Подивіться, скільки разів ви можете це повторити", - сказала вона.