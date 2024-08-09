Тренер розповів, чому болить в боці під час бігу і як цьому запобігти

Чому виникає біль

Ще зі шкільних років усі пам'ятають, що коли починаєш бігати на фізкультурі, то вже через 5-10 хв зʼявляється збоку біль, зазвичай справа знизу.

За словами експерта, під час бігу, якщо ми виконуємо його неправильно, то перше, що у людини закінчується - це "дихалка". Тоді людина захекується, мʼязи працюють активно і їм потрібно більше енергії.

Майже все енергозабезпечення організму повʼязане з киснем. Хімічні реакції, які відбуваються в організмі є складними і навіть токсичними, а очищування цього займається печінка і селезінка.

Коли ми без підготовки та розминки різко починаємо бігати чи стрибати, то наше серце починає скорочуватись частіше і перекачує більше крові, ніж коли ми в спокійному стані.

Однак, у більшості людей зазвичай "активність" - це горизонтальне положення на дивані зі смартфоном.

Відповідно, селезінка і печінка не готові до того, що до + 4/7 буде надходити дуже велика кількість крові. Тому вони починають приймати більше, ніж віддавати, а ще ж цю кров потрібно очистити від токсинів, це все складні процеси, які не відбуваються миттєво.

"В результаті, всередині цих органів накопичується багато крові, наші органи еластичні, а от оболонка, яка їх утримує - ні, вона нагадує тканину із сухожилля, яке складно піддається розтяжці, тим паче різкій", - написав тренер.

В результаті на це реагують нервові закінчення і зʼявляється біль.

Що робити

Перше що потрібно зробити, це знизити темп, оскільки є ризик пошкодити цю саму оболонку, та перейти на ходьбу, доки не зникне біль.

Коли людина знаходиться в стані спокою, певна частина крові не бере активної участі в циркуляції і становить "резерв". Основна її частина зосереджена в черевній і грудній порожнинах.

Цей резерв при виникненні фізичних навантажень використовується для забезпечення потреб працюючих мʼязів.

Також колоти у правому боці може, якщо ви починаєте пробіжку або різку фізичну активність одразу після прийому їжі. В цьому випадку печінка долучається до травного процесу, наповнюється кровʼю, протоки розширюються.

Це викликає збільшення обсягу органу.

Як уникнути болю в боці

Збільшуйте навантаження поступово. Якщо ви будете бігати регулярно і слідувати плану тренувань, то організм адаптується до навантажень і до їх поступового збільшення.

Також перед бігом ﻿﻿або інтенсивним тренуванням важливо розім'ятися. ﻿﻿Слідкуйте за диханням, дихайте рівномірно та не розмовляйте під час бігу.

﻿﻿Не бігайте на повний шлунок.

"﻿﻿Хороший варіант, який я використовую - це інтервальний біг, 5 хв швидко йду, 5 хв біжу в середньому темпі і так годинку чергую", - додав Попко.