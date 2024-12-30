Тренер рассказал, чем можно заменить масло в рационе
Сливочное масло является довольно калорийным продуктом, поэтому худеющим стоит избегать его в рационе. При чрезмерном употреблении масло может привести к увеличению веса, закупорке артерий или к сердечным заболеваниям.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем заменить масло в рационе.
Что выбрать вместо масла
Сыр "Филадельфия"
По словам тренера Юрия Попко, если вы потребляете много сливочного масла и хотите похудеть, то это трудно будет сделать, ведь оно калорийное.
Все потому, что обычно масло содержит 76% жирности или 82%.
Поэтому эксперт советует выбрать альтернативу - сыр "Филадельфия".
"Лично я его не ем, потому что не люблю, но возможно кому-то будет по вкусу. В продукте 25% жирности на 10 г", - добавил тренер.
Оливковое масло
Оливковое масло также является хорошей заменой масла, если у вас аллергия на молоко или непереносимость лактозы. Одна столовая ложка оливкового масла содержит 124 калории, не содержит холестерина и 9% суточной нормы насыщенных жиров.
Замена насыщенных жиров мононенасыщенными может помочь снизить уровень холестерина.
Оливковое масло содержит много мононенасыщенных жиров и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Вы можете заменить масло оливковым маслом различными способами, в частности:
- выпечка, для которой требуется размягченное или растопленное масло
- натереть на хлеб или тосты
- пассерование или запекание овощей
Кокосовое масло
Кокосовое масло не содержит молочных продуктов и подходит для вегетарианской и веганской диет. Но это примерно 90% насыщенных жиров.
Можно использовать кокосовое масло вместо масла для пассерования овощей или приправлять соусы. Поскольку кокосовое масло содержит больше твердых жиров, используйте на 25% меньше, чем требуется в рецепте.
Ореховое масло
Такое масло является гораздо более полезной альтернативой сливочному. Оно изготавливается путем взбивания орехов после жарки. Масло, полученное из орехов, не только насыщенное и кремообразное, но также содержит белок, клетчатку и другие необходимые питательные вещества.
Ореховое масло можно использовать как замену для приготовления бутербродов, выпечки, соусов или просто наслаждаться им вместе с тостами.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попко и сайт Verywell health.
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