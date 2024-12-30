ua en ru
Пн, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Тренер рассказал, чем можно заменить масло в рационе

Понедельник 30 декабря 2024 16:55
UA EN RU
Тренер рассказал, чем можно заменить масло в рационе Чем заменить масло в рационе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сливочное масло является довольно калорийным продуктом, поэтому худеющим стоит избегать его в рационе. При чрезмерном употреблении масло может привести к увеличению веса, закупорке артерий или к сердечным заболеваниям.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем заменить масло в рационе.

Что выбрать вместо масла

Сыр "Филадельфия"

По словам тренера Юрия Попко, если вы потребляете много сливочного масла и хотите похудеть, то это трудно будет сделать, ведь оно калорийное.

Все потому, что обычно масло содержит 76% жирности или 82%.

Поэтому эксперт советует выбрать альтернативу - сыр "Филадельфия".

"Лично я его не ем, потому что не люблю, но возможно кому-то будет по вкусу. В продукте 25% жирности на 10 г", - добавил тренер.

Оливковое масло

Оливковое масло также является хорошей заменой масла, если у вас аллергия на молоко или непереносимость лактозы. Одна столовая ложка оливкового масла содержит 124 калории, не содержит холестерина и 9% суточной нормы насыщенных жиров.

Замена насыщенных жиров мононенасыщенными может помочь снизить уровень холестерина.

Оливковое масло содержит много мононенасыщенных жиров и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Вы можете заменить масло оливковым маслом различными способами, в частности:

  • выпечка, для которой требуется размягченное или растопленное масло
  • натереть на хлеб или тосты
  • пассерование или запекание овощей

Кокосовое масло

Кокосовое масло не содержит молочных продуктов и подходит для вегетарианской и веганской диет. Но это примерно 90% насыщенных жиров.

Можно использовать кокосовое масло вместо масла для пассерования овощей или приправлять соусы. Поскольку кокосовое масло содержит больше твердых жиров, используйте на 25% меньше, чем требуется в рецепте.

Ореховое масло

Такое масло является гораздо более полезной альтернативой сливочному. Оно изготавливается путем взбивания орехов после жарки. Масло, полученное из орехов, не только насыщенное и кремообразное, но также содержит белок, клетчатку и другие необходимые питательные вещества.

Ореховое масло можно использовать как замену для приготовления бутербродов, выпечки, соусов или просто наслаждаться им вместе с тостами.

Ранее мы сообщали, как быстро отличить натуральное масло от подделки.

Также мы писали о 5 продуктах, которые улучшают концентрацию и умственные способности.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попко и сайт Verywell health.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск
Сибига раскрыл детали визита в Дамаск