Тренер розповів, чи справді макарони призводять до набору зайвої ваги

Чи можна погладшати від макаронів

За словами експерта, відмінність цільнозернових макаронів від дешевих з обробленого борошна лише в тому, що в цільнозернових лишається шкірка, в яких є мінерали та клітковина. Тобто вони більш поживні.

Щодо калорійності, то цільнозернові та дешеві макарони ідентичні.

До того ж немає різниці, коли ви будете їсти макарони, адже це ніяк не впливає на збільшення ваги.

Людина гладшає в цілому, якщо перебираєте свою норму калорій протягом доби. Неважливо з яких продуктів і чим ви будете перебирати - білками, жирами чи вуглеводами.

"Ви гладшаєте в цілому від переїдань. Від того скільки з'їдаєте чи переїдаєте протягом дня", - додав тренер.

Чим корисні макарони та які є протипоказання

Макарони - багате джерело вуглеводів, яке дає тривале відчуття насичення. Середня порція макаронів 150-200 грам може забезпечити 10% потреби в калоріях в день.

Крім клітковини, макарони багаті вітамінами групи B, залізом і харчовими волокнами. Ці речовини покращують метаболізм і підтримують в нормі рівень гемоглобіну в крові. Макарони грубого помелу знижують рівень холестерину в крові.

Макарони не можна часто їсти людям, які мають зайву вагу, малорухливий спосіб життя, цукровий діабет.

Неприйнятними макаронні вироби з пшениці можуть бути тільки для людей з непереносимістю глютену. В такому випадку слід вибирати макарони з гречаної або рисової муки.

Борошно, тим паче рафіноване - це не цільне зерно, а рафінований продукт. Якщо ж немає можливості купувати якісні цільнозернові макарони, то можна придбати звичайні. Але їсти їх не частіше ніж 2-3 рази на тиждень.