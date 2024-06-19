Тренер рассказал, действительно ли макароны приводят к набору лишнего веса

Можно ли поправиться от макарон

По словам эксперта, отличие цельнозерновых макарон от дешевых из обработанной муки лишь в том, что у цельнозерновых остается кожура, в которых есть минералы и клетчатка. То есть они более питательны.

Что касается калорийности, то цельнозерновые и дешевые макароны идентичны.

К тому же нет разницы, когда вы будете есть макароны, ведь это никак не влияет на увеличение веса.

Человек полнеет в целом, если перебираете свою норму калорий в течение суток. Неважно из каких продуктов и чем вы будете перебирать - белками, жирами или углеводами.

"Вы толстеете в целом от перееданий. От того сколько съедаете или переедаете в течение дня", - добавил тренер.

Чем полезны макароны и какие есть противопоказания

Макароны - богатый источник углеводов, дающий длительное чувство насыщения. Средняя порция макарон 150-200 грамм может обеспечить 10% потребности в калориях в день.

Кроме клетчатки, макароны богаты витаминами группы B, железом и пищевыми волокнами. Эти вещества улучшают метаболизм и поддерживают в норме уровень гемоглобина в крови. Макароны грубого помола снижают уровень холестерина в крови.

Макароны нельзя часто есть людям, имеющим лишний вес, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет.

Неприемлемыми макаронные изделия из пшеницы могут быть только для людей с непереносимостью глютена. В таком случае следует выбирать макароны из гречневой или рисовой муки.

Мука, тем более рафинированная - это не цельное зерно, а рафинированный продукт. Если нет возможности покупать качественные цельнозерновые макароны, то можно приобрести обычные. Но есть их не чаще 2-3 раз в неделю.